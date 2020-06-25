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Беловежская пуща - единственный археологический музей под открытым небом. Как сейчас развивается заповедная территория
25.06.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеловежская пуща Беларуси и Польши - как единое целое и безграничный простор для любителей экотуризма. 6 лет назад она стала наследием ЮНЕСКО. Заповедная территория - одна из старейших охраняемых в Европе. Особый режим здесь установлен 6 веков назад. Сегодня же это не только излюбленный маршрут для отдыха, но и место активной научной работы.
Как развивается территория - в репортаже Ксении Лебедевой. Еще в 14 веке пущу объявили заповедной и установили здесь запрет на охоту. Позже запретили рубку. Спустя 6 столетий Национальный парк "Беловежская пуща" - один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, который сохранился практически в ненарушенном состоянии. В 2014-м вместе с территорией польской стороны пуща стала трансграничным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
В конкурсе приняли участие 140 тысяч гектаров земли, из них 80 - с белорусской стороны. Часть территории - болото Дикое - входит в состав международной сети Рамсарских водно-болотных угодий, которые подлежат особой защите и охране.
Единственный археологический музей под открытым небомБеловежская пуща - это не только уникальный уголок реликтового леса. Это еще и памятники археологии, селищ Каменного века, городищ Бронзового. На месте древних стоянок после археологического изучения создают единственный в Беларуси археологический музей под открытым небом.
Руслан Книга, научный сотрудник Национального парка "Беловежская пуща":
"В этом году мы открыли древнегерманское подворье и подворье ранних славян - это 5-9 век. Здесь порядка 12 строений, где любой желающий может ознакомиться с процессом ткачества, гончарного дела, сельского хозяйства, животноводства. Посмотреть, как жили наши предки 1,5-2 тысячи лет назад. И откуда пошли современные белорусы. К августу планируют сдать в эксплуатацию целую серию новых объектов, где любой желающий может развести огонь методами предков и даже покататься на лодке-долбленке".
В 2019 году пущу посетили 570 тысяч туристов
В прошлом году Национальный парк принял 570 тысяч туристов, на что повлиял и безвиз.
Оксана Богалейша, начальник туристического отдела Национального парка "Беловежская пуща": "В 2015 году мы первые начали принимать туристов без виз. Можно взять велосипед на территории Польши и проехать на нем в Беловежскую пущу на территорию Беларуси".
Ситуацию этого года скорректировала пандемия. Если с иностранными гостями пока все грустно, то белорусы едут. Вдоволь надышаться свежим воздухом и проехать по самым укромным местам Беловежской пущи - все это возможно на велосипеде. Это самый распространенный транспорт среди туристов. Ведь можно самостоятельно построить маршрут путешествия и уединиться с природой. Беловежская пуща имеет много регалий - больше, чем какая-либо заповедная территория Европы, ведь многих представителей флоры и фауны можно встретить только здесь, а средний возраст деревьев насчитывает 100 лет, но есть и старожилы, прожившие все 600.
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Беловежская пуща - единственный археологический музей под открытым небом. Как сейчас развивается заповедная территория
Беловежская пуща Беларуси и Польши - как единое целое и безграничный простор для любителей экотуризма. 6 лет назад она стала наследием ЮНЕСКО. Заповедная...
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