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Единственный археологический музей под открытым небом

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беловежская пуща - единственный археологический музей под открытым небом. Как сейчас развивается заповедная территория Беловежская пуща Беларуси и Польши - как единое целое и безграничный простор для любителей экотуризма. 6 лет назад она стала наследием ЮНЕСКО. Заповедная...

Беловежская пуща Беларуси и Польши - как единое целое и безграничный простор для любителей экотуризма. 6 лет назад она стала наследием ЮНЕСКО. Заповедная территория - одна из старейших охраняемых в Европе. Особый режим здесь установлен 6 веков назад. Сегодня же это не только излюбленный маршрут для отдыха, но и место активной научной работы.Как развивается территория - в репортажеЕще в 14 веке пущу объявили заповедной и установили здесь запрет на охоту. Позже запретили рубку. Спустя 6 столетий Национальный парк "Беловежская пуща" - один из крупнейших лесных массивов равнинной Европы, который сохранился практически в ненарушенном состоянии. В 2014-м вместе с территорией польской стороны пуща стала трансграничным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.В конкурсе приняли участие 140 тысяч гектаров земли, из них 80 - с белорусской стороны. Часть территории - болото Дикое - входит в состав международной сети Рамсарских водно-болотных угодий, которые подлежат особой защите и охране.Беловежская пуща - это не только уникальный уголок реликтового леса. Это еще и памятники археологии, селищ Каменного века, городищ Бронзового. На месте древних стоянок после археологического изучения создают единственный в Беларуси археологический музей под открытым небом.В прошлом году Национальный парк принял 570 тысяч туристов, на что повлиял и безвиз.Ситуацию этого года скорректировала пандемия. Если с иностранными гостями пока все грустно, то белорусы едут. Вдоволь надышаться свежим воздухом и проехать по самым укромным местам Беловежской пущи - все это возможно на велосипеде. Это самый распространенный транспорт среди туристов. Ведь можно самостоятельно построить маршрут путешествия и уединиться с природой. Беловежская пуща имеет много регалий - больше, чем какая-либо заповедная территория Европы, ведь многих представителей флоры и фауны можно встретить только здесь, а средний возраст деревьев насчитывает 100 лет, но есть и старожилы, прожившие все 600.