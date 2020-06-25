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Ситуацию с водой прокомментировал мэр Минска Анатолий Сивак
25.06.2020 22:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ двух районах столицы уже второй день наблюдаются проблемы с качеством воды. Над выяснением причин и устранением последствий работают специалисты разных ведомств. А для жителей этих районов организован подвоз питьевой воды. Отметим,
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В двух районах столицы уже второй день наблюдаются проблемы с качеством воды. Над выяснением причин и устранением последствий работают специалисты разных...
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