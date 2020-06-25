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На ЦТ по белорусскому языку зарегистрировалось более 18,5 тыс. абитуриентов







За ходом экзаменов следят около 220 сотрудников Комитета госконтроля





В резервные дни будут работать 6 пунктов тестирования





Завтра ЦТ по русскому языку

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси стартовала вступительная кампания. В первый день абитуриенты сдавали белорусский язык Сегодня в Беларуси стартовала вступительная кампания. В первый день абитуриенты сдавали белорусский язык. Отметим, во всех пунктах работают комиссии по контролю...

Сегодня в Беларуси стартовала вступительная кампания. В первый день абитуриенты сдавали белорусский язык. Отметим, во всех пунктах работают комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний. Особое внимание - санитарной безопасности.собрала впечатления этого дня. До начала экзамена почти час, но в холле педагогического университета уже начинают собираться первые абитуриенты - самые ответственные. Среди них и Надежда Малашкевич. ЦТ по белорусскому девушка пришла сдавать именно сюда - в свою будущую альма-матер. Поставила цель стать педагогом.До начала экзамена прибыла и государственная комиссия по контролю за ходом вступительной кампании. По традиции отслеживают порядок хранения бланков с заданиями - оценивают условия секретности. В присутствии участников комиссии бланки из опечатанного сейфа отправляются по аудиториям. В этом году отслеживают и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.Ход вступительной кампании оценивают в том числе около 220 сотрудников Комитета госконтроля: в составе комиссии они работают в каждом из 40 пунктов тестирования по всей стране. С июня в КГК открыта и горячая линия по вопросам вступительных испытаний. Обратились пока 17 человек - не успели зарегистрироваться на тестирование.Те, кто не успел пройти испытание по уважительным причинам, могут сделать это 19, 21 и 23 июля. В этом году, к слову, будут работать 6 пунктов тестирования в резервные дни по всей стране. До этого сдать экзамен после основной сессии можно было исключительно в БГУ.Вторым испытанием для поступающих станет экзамен по русскому языку. Эта дисциплина возглавляет тройку самых популярных предметов, опережая иностранный и математику по количеству зарегистрированных участников ЦТ. Русский напишут более 52 тысяч абитуриентов. Чтобы избежать скопления людей в аудиториях, испытание будет проводиться 2 дня - 26 и 27 июня.