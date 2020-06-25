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Почему вода перестала быть пригодной для питья - разбираются





В интернете стали появляться сообщения о кожных реакциях на такую воду





Нехватка качественной воды ощущалась не только в жилых домах





МАРТ призвал производителей увеличить поставки питьевой воды





Цена на воду под контролем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация с водой в Минске на личном контроле Президента Напомним, накануне в двух районах столицы - Фрунзенском и Московском - вода в домах стала непригодного качества. Свою проверку начала и Генеральная прокуратура....

Напомним, накануне в двух районах столицы - Фрунзенском и Московском - вода в домах стала непригодного качества. Свою проверку начала и Генеральная прокуратура. Пока проблемы не устранены, использовать эту воду не рекомендуют. Со вчерашнего дня в пострадавшие районы был организован подвоз питьевой воды. Администрации работают в связке с подразделениями МЧС и Минобороны и обеспечивают жителей наиболее пострадавших районов необходимым количеством питьевой жидкости. Ознакомиться с точками подвоза можно на интерактивной карте, на сайте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Что произошло с водой, когда ситуация в городе нормализуется? Волнующие вопросы наш корреспондент адресовал специалистам.РассказываетАммиак, йод, металл, химический привкус - каждый из стоящих в очереди говорит о своей ассоциации. Но все сходятся в одном - запах из крана неприятный, такую воду пить нельзя. Там, где вода стала мертвой, на улице выстроились очереди - за живой.Работают фонтанчики с артезианской водой на улицах Горецкого, Лещинского, в парке 60-летия Октября. На ночь их не отключали. Цистерны с водой на протяжении дня работают в разных микрорайонах: Юго-Запад, Малиновка, Сухарево, Кунцевщинаи других.Для выяснения причин этого происшествия создана специальная комиссия, ее возглавил вице-премьер Владимир Кухарев.В водоканале также отметили, что накануне были проведены все работы, чтобы слить из системы некачественную воду. Людям советуют какое-то время спускать ее, обещая не взимать плату. Минчанам пострадавших микрорайонов военные, волонтеры Красного Креста организовывают подвоз воды. Спасатели также сливают испорченную воду из системы водоснабжения. Поскольку вода еще остается в городской системе, власти не могут назвать точную сумму ущерба. Но уже известны масштабыВпрочем, медики отметили, что пока у них нет прямого подтверждения того, что реакция вызвана именно водой. Сейчас врачи отслеживают ситуацию.На случай экстренной ситуации у медиков есть свой план действий. Второй роддом расположен во Фрунзенском районе. Здесь на время приостановили госпитализацию беременных и рожениц. Подвоз воды в круглосуточном режиме осуществлялся в другие медучреждения. Свой план действий на случай непредвиденных ситуаций есть и в дошкольных учреждениях. Минскводоканал доставил примерно 300 литров в каждый детский сад Московского и Фрунзенского районов.Сегодня образцы воды, которые оказались в системе водоснабжения, находятся на исследовании. В последующем это поможет определить состав жидкости и ее качество.В тех микрорайонах, где случился водный коллапс, наблюдался многократный рост продаж бутилированной воды. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало производителей увеличить поставки питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.Что касается цен на питьевую воду, то повышенный спрос сейчас не повлияет на ее удорожание. Так как вода - социально значимый товар, и стоимость на нее регулируется, а это значит - у производителей ограничена рентабельность, а у магазинов - размер торговой надбавки.