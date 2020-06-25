|
Ситуация с водой в Минске на личном контроле Президента
25.06.2020 21:42 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНапомним, накануне в двух районах столицы - Фрунзенском и Московском - вода в домах стала непригодного качества. Свою проверку начала и Генеральная прокуратура. Пока проблемы не устранены, использовать эту воду не рекомендуют. Со вчерашнего дня в пострадавшие районы был организован подвоз питьевой воды. Администрации работают в связке с подразделениями МЧС и Минобороны и обеспечивают жителей наиболее пострадавших районов необходимым количеством питьевой жидкости. Ознакомиться с точками подвоза можно на интерактивной карте, на сайте Мингорисполкома. Информация меняется в режиме реального времени. Что произошло с водой, когда ситуация в городе нормализуется? Волнующие вопросы наш корреспондент адресовал специалистам.
Рассказывает Владимир Королев: Аммиак, йод, металл, химический привкус - каждый из стоящих в очереди говорит о своей ассоциации. Но все сходятся в одном - запах из крана неприятный, такую воду пить нельзя. Там, где вода стала мертвой, на улице выстроились очереди - за живой.
Юлия Далецкая, жительница микрорайона Сухарево-5: "Мы объехали полностью Сухарево, везде очереди, а как с детьми в очереди стоять? Сегодня хорошо. Сегодня и купили в магазине. А вот сейчас ехали - много кранов, нет людей. От завода безалкогольных напитков".
Работают фонтанчики с артезианской водой на улицах Горецкого, Лещинского, в парке 60-летия Октября. На ночь их не отключали. Цистерны с водой на протяжении дня работают в разных микрорайонах: Юго-Запад, Малиновка, Сухарево, Кунцевщина
и других.
Почему вода перестала быть пригодной для питья - разбираются
Для выяснения причин этого происшествия создана специальная комиссия, ее возглавил вице-премьер Владимир Кухарев.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: "Приняты все необходимые меры. Ситуация - у Главы государства. Создана межведомственная рабочая группа. Устраняем все нарушения. Предложены меры по устранению ситуаций в будущем".
Олег Аврутин, директор УП "Минскводоканал": "Нам пока тяжело предполагать. Придумывают там какие-то реагенты. Технология добавления на очистные сооружения понятна - отстаивание, фильтрование двойное, хлорирование. То есть, на самой водопроводной станции никаких аварий не было. Предполагается, что попало из водовода. Сейчас мы проверяем, проводим исследования, привлекаем Академию наук".
В водоканале также отметили, что накануне были проведены все работы, чтобы слить из системы некачественную воду. Людям советуют какое-то время спускать ее, обещая не взимать плату. Минчанам пострадавших микрорайонов военные, волонтеры Красного Креста организовывают подвоз воды. Спасатели также сливают испорченную воду из системы водоснабжения. Поскольку вода еще остается в городской системе, власти не могут назвать точную сумму ущерба. Но уже известны масштабы
Александр Дорохович, зампредседателя Мингорисполкома: "1400 домов Фрунзенского района и примерно 860 домов Московского. Во Фрунзенском районе проживают 460 тысяч, в Московском районе - 310 тысяч".
В интернете стали появляться сообщения о кожных реакциях на такую воду
Впрочем, медики отметили, что пока у них нет прямого подтверждения того, что реакция вызвана именно водой. Сейчас врачи отслеживают ситуацию.
Наталья Жукова, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Беларуси: "Мы отслеживали ситуацию с инфекционными заболеваниями. Важно, чтобы не ухудшилась ситуация с заболеваемостью кишечными болезнями. Тогда мы будем судить о качестве воды. Пока таких оснований у нас нет. Есть у нас первые данные, о том, что по микробиологическим показателям вода соответствует норме. Мы не нашли там патогенов, но исследования продолжаются. Что мы сегодня рекомендуем - воздержаться от употребления воды, пока мы точно не будем знать, что она соответствует всем нормам по всем показателям".
Нехватка качественной воды ощущалась не только в жилых домах
На случай экстренной ситуации у медиков есть свой план действий. Второй роддом расположен во Фрунзенском районе. Здесь на время приостановили госпитализацию беременных и рожениц. Подвоз воды в круглосуточном режиме осуществлялся в другие медучреждения. Свой план действий на случай непредвиденных ситуаций есть и в дошкольных учреждениях. Минскводоканал доставил примерно 300 литров в каждый детский сад Московского и Фрунзенского районов.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси: "Созданы группы, которые занимаются сливом воды из систем. Сегодня до конца дня эта работа будет закончена. В 2500 домах будет проведена эта работа. Она обеспечит к началу следующего дня качественной водой жилой сектор. В школах, детских садах работа уже завершена".
Сегодня образцы воды, которые оказались в системе водоснабжения, находятся на исследовании. В последующем это поможет определить состав жидкости и ее качество.
Анна Станкевич, завлабораторией исследования воды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии: "Вчера к нам поступило около 30 проб. В каждой пробе было сделано 13-18 показателей. Протоколы оформлены и напечатаны, отправлены в отделение коммунальной гигиены. На данный момент с утра поступило около 30 проб. Пробы в работе, проводим исследования показателей. Определяем концентрацию. Мы оформляем протоколы, а заключение о том, стандартные пробы или нет, нам дают специалисты отделения коммунальной гигиены".
МАРТ призвал производителей увеличить поставки питьевой воды
В тех микрорайонах, где случился водный коллапс, наблюдался многократный рост продаж бутилированной воды. В связи с этим Министерство антимонопольного регулирования и торговли призвало производителей увеличить поставки питьевой воды разных объемов в столичные магазины. Ведь в Московском и Фрунзенском районах спрос на нее вырос в 15 раз, а в других - в 8. Глава МАРТ призвал руководителей предприятий быть на связи с регулятором и максимально оперативно реагировать на заявки супермаркетов и небольших магазинов.
Цена на воду под контролем
Что касается цен на питьевую воду, то повышенный спрос сейчас не повлияет на ее удорожание. Так как вода - социально значимый товар, и стоимость на нее регулируется, а это значит - у производителей ограничена рентабельность, а у магазинов - размер торговой надбавки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, накануне в двух районах столицы - Фрунзенском и Московском - вода в домах стала непригодного качества. Свою проверку начала и Генеральная прокуратура....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)