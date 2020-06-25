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Жарко, очень жарко! Синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности

26.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В пятницу по всей республике установится экстремально жаркая погода. Об этом предупреждает Белгидромет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Днем 26 июня, в пятницу, на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…31ºС.

В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске — +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане — в условиях отсутствия качественной воды.

В жару рекомендуется:

  • как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности — с 12.00 до 16.00;
  • употреблять как можно больше жидкости (охлажденная вода, минеральная вода);
  • по возможности ограничить длительные поездки на автомобиле;
  • не оставлять детей в салоне стоящего автомобиля даже на непродолжительное время. В условиях жары это может привести к обморочному состоянию ребенка.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске - +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане - в условиях отсутствия качественной воды.
 
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