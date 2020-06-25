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Жарко, очень жарко! Синоптики объявили на пятницу оранжевый уровень опасности
26.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу по всей республике установится экстремально жаркая погода. Об этом предупреждает Белгидромет.
Днем 26 июня, в пятницу, на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30…31ºС.
В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске — +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане — в условиях отсутствия качественной воды.
В жару рекомендуется:
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В Минской области ожидается до +31ºС. В Минске - +30ºС. Будьте внимательны и осторожны. Особенно минчане - в условиях отсутствия качественной воды.
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