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Закон о пенсионном обеспечении. Изменения направлены на поддержку работников, имеющих право на досрочную профессиональную пенсию
26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в законы о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании. Изменения направлены на поддержку работников, имеющих право на досрочную профессиональную пенсию. Наниматели будут отчислять больше средств на выплаты страховой пенсии. Пенсионное законодательство приводится в соответствие с указом Президента. По нему, начиная с 1 января, работникам, которые имеют такое право, назначается льготная пенсия по закону о пенсионном обеспечении.
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Закон о пенсионном обеспечении. Изменения направлены на поддержку работников, имеющих право на досрочную профессиональную пенсию
Белорусские депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в законы о пенсионном обеспечении и о профессиональном страховании. Изменения направлены на поддержку...
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