Воды нет? Света нет! Часть Сухарева оставалась без света

Источник материала: Tut.by

Микрорайон Сухарево вдобавок с проблемами с водой какое-то время оставался и без света. Об этом нам сообщили читатели. Впрочем, «Минскэнерго» оперативно устранило неполадки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В частности, света не было на улицах Академика Федорова, Янковского, Шаранговича, Панченко, Скрипникова.



Фото: Катерина Борисевич, TUT.BY

Как рассказали TUT.BY в «Минскэнерго», для устранения неполадок выехала бригада. Подача электроэнергии была оперативно возобновлена.

Видео: instagram.com/lexbondar