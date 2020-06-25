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Воды нет? Света нет! Часть Сухарева оставалась без света
26.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Микрорайон Сухарево вдобавок с проблемами с водой какое-то время оставался и без света. Об этом нам сообщили читатели. Впрочем, «Минскэнерго» оперативно устранило неполадки.
В частности, света не было на улицах Академика Федорова, Янковского, Шаранговича, Панченко, Скрипникова.
Как рассказали TUT.BY в «Минскэнерго», для устранения неполадок выехала бригада. Подача электроэнергии была оперативно возобновлена.
Видео: instagram.com/lexbondar
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В частности, света нет на улицах Академика Федорова, Янковского, Шаранговича, Панченко, Скрипникова.
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