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Сегодня у абитуриентов централизованное тестирование по русскому языку
26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЭто самый популярный предмет среди поступающих. Тесты напишут более 52 тысяч человек. Чтобы избежать скопления в аудиториях, экзамен проводится в два этапа. Часть абитуриентов будет сдавать дисциплину завтра. В этом году комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний особое внимание уделяет соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: учитывается дистанция между сдающими испытание, наличие масок и дозаторов с антисептиками в помещениях.
Игорь Петришенко, председатель госкомиссии по контролю за ходом вступительной кампании: "Мы специально развели на два дня тестирование по русскому и математике. Это самые популярные предметы, на которые записалась большая часть абитуриентов. На русский язык - 52 тысячи по стране, на математику - 42 тысячи. Некоторые абитуриенты (порядка 40 %) записались на четыре предмета. Наиболее популярны русский язык, математика, иностранный и биология".
В этом году будут работать 6 пунктов тестирования в резервные дни: по одному в каждом из областных центров. Отметим, ранее, те, кто по уважительной причине пропустил основной этап ЦТ, сдать экзамен могли только в БГУ.
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Это самый популярный предмет среди поступающих. Тесты напишут более 52 тысяч человек. Чтобы избежать скопления в аудиториях, экзамен проводится в два этапа. Часть...
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