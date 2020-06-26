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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня у абитуриентов централизованное тестирование по русскому языку Это самый популярный предмет среди поступающих. Тесты напишут более 52 тысяч человек. Чтобы избежать скопления в аудиториях, экзамен проводится в два этапа. Часть...

Это самый популярный предмет среди поступающих. Тесты напишут более 52 тысяч человек. Чтобы избежать скопления в аудиториях, экзамен проводится в два этапа. Часть абитуриентов будет сдавать дисциплину завтра. В этом году комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний особое внимание уделяет соблюдению санитарно-эпидемиологических требований: учитывается дистанция между сдающими испытание, наличие масок и дозаторов с антисептиками в помещениях.В этом году будут работать 6 пунктов тестирования в резервные дни: по одному в каждом из областных центров. Отметим, ранее, те, кто по уважительной причине пропустил основной этап ЦТ, сдать экзамен могли только в БГУ.