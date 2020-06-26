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В Минске приняты все необходимые меры по стабилизации ситуации с обеспечением жителей качественной питьевой водой

26.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минскводоканал весь вечер и всю ночь вел работы на сетях водоснабжения. Еще накануне на 11 вечера работы по промывке водопроводов были завершены в 99 процентах проблемных домов. В пострадавшие районы был организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия, ее возглавил вице-премьер Владимир Кухарев. Напомним, в среду в двух районах Минска - Фрунзенском и Московском - в домах возникли проблемы с качеством воды. Люди почувствовали неприятный запах. Затем появилась информация, что вода непригодна для питья. В ближайшее время ожидаются результаты анализа воды, проведенного городским центром гигиены и эпидемиологии накануне вечером.
 
Теги: Минск
 
 
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Минскводоканал весь вечер и всю ночь вел работы на сетях водоснабжения. Еще накануне на 11 вечера работы по промывке водопроводов были завершены в 99 процентах...
 
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