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В Минске приняты все необходимые меры по стабилизации ситуации с обеспечением жителей качественной питьевой водой
26.06.2020 08:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинскводоканал весь вечер и всю ночь вел работы на сетях водоснабжения. Еще накануне на 11 вечера работы по промывке водопроводов были завершены в 99 процентах проблемных домов. В пострадавшие районы был
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В Минске приняты все необходимые меры по стабилизации ситуации с обеспечением жителей качественной питьевой водой
Минскводоканал весь вечер и всю ночь вел работы на сетях водоснабжения. Еще накануне на 11 вечера работы по промывке водопроводов были завершены в 99 процентах...
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