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Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗавтра по традиции с проблемами белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.
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Завтра по традиции с проблемами белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей...
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