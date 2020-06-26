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Завтра на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Завтра по традиции с проблемами белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Миноблисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Николай Рогащук, в столичной мэрии - первый заместитель председателя Федор Римашевский.
 
 
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Завтра по традиции с проблемами белорусы смогут обратиться к представителям власти на прямые телефонные линии. На связь выйдут заместители председателей...
 
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