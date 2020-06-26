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В Совете Республики продолжаются прямые телефонные линии
26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на связи с населением будет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Задать сенатору интересующие вопросы можно с 10:00 до 13:00.
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Сегодня на связи с населением будет председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Задать сенатору...
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