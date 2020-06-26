|
Руководители госорганов продолжают приемы граждан в Совете министров
26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня на вопросы ответит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Начало встречи с10 утра и только по предварительной записи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на вопросы ответит глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей. Начало встречи с10 утра и только по предварительной записи.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)