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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента. Поколение будущего" в субботу после "Панорамы" Около 19 тысяч выпускников белорусских вузов получат распределение в этом году. Предоставление места работы гарантировано тем, кто получал образование за счет...

Около 19 тысяч выпускников белорусских вузов получат распределение в этом году. Предоставление места работы гарантировано тем, кто получал образование за счет бюджетных средств на дневной форме. Платники могут быть направлены на работу по желанию. Это право ежегодно использует около тысячи выпускников вузов. Такая тенденция вызвала предложение внести изменения в новую редакцию Кодекса об образовании. Выпускникам-платникам, решившим получить рабочее место путем распределения, хотят позволить получать статус молодого специалиста. На какую поддержку государства может рассчитывать молодой специалист? Смотрите в новой сериив субботу сразу после