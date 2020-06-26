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"На контроле Президента. Поколение будущего" в субботу после "Панорамы"

26.06.2020 09:04 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Около 19 тысяч выпускников белорусских вузов получат распределение в этом году. Предоставление места работы гарантировано тем, кто получал образование за счет бюджетных средств на дневной форме. Платники могут быть направлены на работу по желанию. Это право ежегодно использует около тысячи выпускников вузов. Такая тенденция вызвала предложение внести изменения в новую редакцию Кодекса об образовании. Выпускникам-платникам, решившим получить рабочее место путем распределения, хотят позволить получать статус молодого специалиста. На какую поддержку государства может рассчитывать молодой специалист? Смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента. Поколение будущего" в субботу сразу после "Панорамы".

 
 
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Около 19 тысяч выпускников белорусских вузов получат распределение в этом году. Предоставление места работы гарантировано тем, кто получал образование за счет...
 
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