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На раскопках в окрестностях Буйничей найдены останки 14 воинов и 11 именных медальонов
26.06.2020 10:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОстанки 14 воинов, погибших при обороне Могилева летом 1941-го, а также 11 именных медальонов. Таков итог "Вахты памяти" - совместной поисковой экспедиции историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны. Раскопки на месте ожесточенных боев проходили в окрестностях Буйничей, а также поселков Тишовка, Затишье и Присна. Найдены несколько именных вещей солдат. Сейчас ищут их родных. Установить места сражений поисковикам удалось благодаря аэроснимкам 1941 года. Эстафету «Вахты памяти» подхватят Чаусы, Славгород и Быхов.
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Останки 14 воинов, погибших при обороне Могилева летом 1941-го, а также 11 именных медальонов. Таков итог "Вахты памяти" - совместной поисковой экспедиции...
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