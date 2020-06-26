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На раскопках в окрестностях Буйничей найдены останки 14 воинов и 11 именных медальонов

26.06.2020 10:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Останки 14  воинов, погибших при обороне Могилева летом 1941-го, а также  11  именных медальонов. Таков итог "Вахты памяти" - совместной поисковой экспедиции историко-патриотического клуба "Виккру" и 52-го отдельного специализированного батальона Минобороны. Раскопки на месте ожесточенных боев проходили в окрестностях Буйничей, а также  поселков Тишовка, Затишье и Присна. Найдены несколько именных вещей солдат. Сейчас ищут их родных. Установить места сражений поисковикам удалось благодаря аэроснимкам 1941 года. Эстафету «Вахты памяти» подхватят Чаусы, Славгород и Быхов.
 
Теги: Могилев
 
 
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Останки 14  воинов, погибших при обороне Могилева летом 1941-го, а также  11  именных медальонов. Таков итог "Вахты памяти" - совместной поисковой экспедиции...
 
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