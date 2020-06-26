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Сад из валунов на даче
26.06.2020 09:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКакой дачник не мечтает о малоуходном саде? Даже самые безустанные труженики то и дело придумывают способы облегчить себе работу. А сегодня мы обустроим такой сад, за которым ухаживать вообще не придется. Проще уж точно не придумаешь. Заинтриговала? Тогда добро пожаловать. Роман Завальсков покажет самые интересные экспонаты в своем царстве.
Эти замечательные глыбы прибыли из Греции. Каждый любит отдыхать, ездить в отпуск, поэтому хочется на участке у себя создать. Необязательно ехать в Грецию. Можно Грецию поселить у себя. Создать участок тех мест, в которых бывали, очень просто за счет таких камней.
Фактически на нем можно увидеть, как формировалась наша планета Земля. Все по слоям. Соответственно, каждый слой - это какой-то период времени. Геологи так и изучают нашу историю - по срезу камня. Интересно, сколько веков таится в истории этого камня?
Интересно, сколько тысячелетий он простоит у нас?
Ни дождя, ни солнца, ни ветра он не боится. Повредить его ничего не может. Все, что с ним нужно делать, это периодически смахивать щеткой от пыли, шлангом с водой полить и больше ничего не нужно.
На греческом побережье отдохнули - отправляемся дальше. В горы.
Это замечательный камень приехал из Карачаево-Черкессии, с гор. Порода называется выветренный известняк. Чем он интересен? Он интересен тем, что, находясь на берегу горных рек, его закруглило, края зашлифовало, ветром создало такие рельефные впадины.
В эти впадины можно посадить злаки, суккуленты и даже компактные кустарники и деревья. Такие природные композиции - просто писк ландшафтной моды. Единственная сложность - доставить каменный горшок на участок.
Его стаскивают с гор специальными самосвалами, выгружают манипулятором, краном грузят. Аккуратно выгружаем у клиента на участке сразу на то место, куда он покажет, потому что сдвинуть с места его будет невозможно.
Некоторые камушки весят тонну-другую. Какая страна следующая на каменной карте?
В Беларуси тоже есть красивые камни и валуны. Познакомьте нас с этим красавцем.
Этот красавец - наш белорусский лесной булыжник. Долго лежал в лесу. Образовались такие интересные лишайники, мох.
И цвет, и фактура, и национальный колорит - все есть у этого красавца.
Не обязательно что-то покупать. Просто пройдитесь по окрестностям. Походите по лесам. Если что-то найдете интересное - обязательно берите на заметку. Вызываете кран, манипулятор, чтобы отвезти на участок.
Оказывается, из камней можно сделать и небольшую вазу-кашпо для букетов, а из остатков плиты - целую клумбу.
Она интересна тем, что она сложена абсолютно бесцементно. Можно самостоятельно за несколько дней выложить это своими руками.
Внутри клумбы геотекстиль, чтобы не просыпалась земля.
За 4 года с ней ничего не произошло. И самое главное - это достаточно быстро.
Чувствуют себя растения здесь прекрасно. Кизильник разрастается.
Со временем они начнут свисать. Это будет очень интересно и живо.
Какие растения украсят каменный сад? Ландшафтный дизайнер Екатерина Завальскова предлагает разбавить монументальность легкостью.
С камнями хорошо сочетаются злаковые растения, которые потом могут красиво и долго играть на ветру, создавая иллюзию воздуха, внезапно вырастая.
Но самые любимые гости Екатерины в саду камней - это хвойные.
Можжевельники, туи, есть различные вертикали и горизонтали. Заполнив свой сад хвойными растениями, вы получите зимой хорошую картинку, без мусора на участке - все, что нужно нам, чтобы создать сад малого ухода.
Мелкая крошка для отсыпки или крупный булыжник для декора - у каждого камня своя роль на участке.
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Какой дачник не мечтает о малоуходном саде? Даже самые безустанные труженики то и дело придумывают способы облегчить себе работу. А сегодня мы обустроим такой сад,...
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