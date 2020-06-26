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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сад из валунов на даче Какой дачник не мечтает о малоуходном саде? Даже самые безустанные труженики то и дело придумывают способы облегчить себе работу. А сегодня мы обустроим такой сад,...

Какой дачник не мечтает о малоуходном саде? Даже самые безустанные труженики то и дело придумывают способы облегчить себе работу. А сегодня мы обустроим такой сад, за которым ухаживать вообще не придется. Проще уж точно не придумаешь. Заинтриговала? Тогда добро пожаловать. Роман Завальсков покажет самые интересные экспонаты в своем царстве.Эти замечательные глыбы прибыли из Греции. Каждый любит отдыхать, ездить в отпуск, поэтому хочется на участке у себя создать. Необязательно ехать в Грецию. Можно Грецию поселить у себя. Создать участок тех мест, в которых бывали, очень просто за счет таких камней.Фактически на нем можно увидеть, как формировалась наша планета Земля. Все по слоям. Соответственно, каждый слой - это какой-то период времени. Геологи так и изучают нашу историю - по срезу камня. Интересно, сколько веков таится в истории этого камня?Интересно, сколько тысячелетий он простоит у нас?Ни дождя, ни солнца, ни ветра он не боится. Повредить его ничего не может. Все, что с ним нужно делать, это периодически смахивать щеткой от пыли, шлангом с водой полить и больше ничего не нужно.На греческом побережье отдохнули - отправляемся дальше. В горы.Это замечательный камень приехал из Карачаево-Черкессии, с гор. Порода называется выветренный известняк. Чем он интересен? Он интересен тем, что, находясь на берегу горных рек, его закруглило, края зашлифовало, ветром создало такие рельефные впадины.В эти впадины можно посадить злаки, суккуленты и даже компактные кустарники и деревья. Такие природные композиции - просто писк ландшафтной моды. Единственная сложность - доставить каменный горшок на участок.Его стаскивают с гор специальными самосвалами, выгружают манипулятором, краном грузят. Аккуратно выгружаем у клиента на участке сразу на то место, куда он покажет, потому что сдвинуть с места его будет невозможно.Некоторые камушки весят тонну-другую. Какая страна следующая на каменной карте?В Беларуси тоже есть красивые камни и валуны. Познакомьте нас с этим красавцем.Этот красавец - наш белорусский лесной булыжник. Долго лежал в лесу. Образовались такие интересные лишайники, мох.И цвет, и фактура, и национальный колорит - все есть у этого красавца.Не обязательно что-то покупать. Просто пройдитесь по окрестностям. Походите по лесам. Если что-то найдете интересное - обязательно берите на заметку. Вызываете кран, манипулятор, чтобы отвезти на участок.Оказывается, из камней можно сделать и небольшую вазу-кашпо для букетов, а из остатков плиты - целую клумбу.Она интересна тем, что она сложена абсолютно бесцементно. Можно самостоятельно за несколько дней выложить это своими руками.Внутри клумбы геотекстиль, чтобы не просыпалась земля.За 4 года с ней ничего не произошло. И самое главное - это достаточно быстро.Чувствуют себя растения здесь прекрасно. Кизильник разрастается.Со временем они начнут свисать. Это будет очень интересно и живо.Какие растения украсят каменный сад? Ландшафтный дизайнер Екатерина Завальскова предлагает разбавить монументальность легкостью.С камнями хорошо сочетаются злаковые растения, которые потом могут красиво и долго играть на ветру, создавая иллюзию воздуха, внезапно вырастая.Но самые любимые гости Екатерины в саду камней - это хвойные.Можжевельники, туи, есть различные вертикали и горизонтали. Заполнив свой сад хвойными растениями, вы получите зимой хорошую картинку, без мусора на участке - все, что нужно нам, чтобы создать сад малого ухода.Мелкая крошка для отсыпки или крупный булыжник для декора - у каждого камня своя роль на участке.