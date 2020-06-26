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Курсы валют на 26 июня. Российский рубль и евро потеряли в цене, доллар подорожал
26.06.2020 11:40 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших накануне торгах российский рубль и евро потеряли в цене, доллар подорожал. И к этому часу доллар 2 рубля 38 копеек, евро - 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших накануне торгах российский рубль и евро потеряли в цене, доллар подорожал. И к этому часу доллар 2 рубля 38 копеек, евро - 2 рубля 68 копеек и 3 рубля 43...
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