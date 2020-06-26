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До плюс 31. В Беларуси из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности

26.06.2020 14:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности с 12 до 4 часов дня. Также нельзя допускать обезвоживания организма. В воскресенье немного похолодает, пройдут кратковременные дожди и грозы.

Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе


Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В начале следующей недели атмосферные процессы начнут постепенно меняется. В республику начнут поступать воздушные массы североатлантического происхождения. И начиная со вторника в республике установится прохладная погода".

В начале следующей недели температура воздуха опуститься до плюс 19.

 
 
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Из-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на...
 
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