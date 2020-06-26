Источник материала: БT

Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так До плюс 31. В Беларуси из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности Из-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на...

Из-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности с 12 до 4 часов дня. Также нельзя допускать обезвоживания организма. В воскресенье немного похолодает, пройдут кратковременные дожди и грозы.В начале следующей недели температура воздуха опуститься до плюс 19.