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До плюс 31. В Беларуси из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности
26.06.2020 14:00 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИз-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на солнце, особенно в период его максимальной активности с 12 до 4 часов дня. Также нельзя допускать обезвоживания организма. В воскресенье немного похолодает, пройдут кратковременные дожди и грозы.
Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе
Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: "В начале следующей недели атмосферные процессы начнут постепенно меняется. В республику начнут поступать воздушные массы североатлантического происхождения. И начиная со вторника в республике установится прохладная погода".
В начале следующей недели температура воздуха опуститься до плюс 19.
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Из-за жары на субботу в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по стране до плюс 31 градуса. В такой зной рекомендуют как можно меньше находиться на...
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