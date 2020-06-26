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Минскводоканал: вода в Минске соответствует нормам, но пить ее пока нельзя

26.06.2020 13:24 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минскводоканал опубликовал результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня.

«Команда минского водоканала с коллегами трудились в непрерывном режиме, чтобы вывести из системы водоснабжения неприятный запах. Результаты исследований за ночь свидетельствуют о том, что нам вместе это удалось», - сообщается на сайте организации.

По данным аккредитованной лаборатории УП «Минскводоканал», вода в распределительной сети Минска соответствует санитарным правилам и нормам.

Однако запрет на питье этой воды пока не снят. Для этого нужно подтверждение ее качества Минским городским центром гигиены.

Напомним, в среду в соцсетях появились сообщения жителей Минска, о том, что воду из-под крана использовать невозможно из-за сильного неприятного запаха. В «Минскводоканале» сообщали, что это связано с «изменением температурного режима и изменением температуры исходной воды, приходящей на очистную водопроводную станцию с Вилейского водохранилища».

25 июня «Минскводоканал» рекомендовал жителям Московского и Фрунзенского районов использовать воду из кранов только для хозяйственных нужд. За ночь проблема не решена, а гражданам обещают сделать перерасчет за некачественную воду.

Служба МЧС составила для жителей Минска карту мест, где можно набрать питьевой воды. Некоторые аптеки раздавали воду бесплатно. 

Минчане саморганизовались для решения проблемы: волонтеры подвозили воду в учреждения, где в ней особенно нуждались, жители других районов давали возможность набрать у них воды или принять душ.

 
Теги: Минск
 
 
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Минскводоканал опубликовал результаты лабораторных анализов проб воды на утро 26 июня и день 25 июня.
 
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