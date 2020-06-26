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Ситуацию на рынке труда рассмотрели на заседании Президиума Совмина
26.06.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь рассмотрен вопрос о состоянии рынка труда и принимаемых мерах по решению задач о сохранении трудовых коллективов, обеспечению выплаты заработной платы.
Как отметил премьер-министр Роман Головченко, в известных условиях функционирования экономики это один из важнейших вопросов, находящихся в поле зрения правительства по поручению Президента Республики Беларусь.
В своем докладе министр труда и социальной защиты Ирина Костевич отметила, что в настоящее время по поручению Президента проводится мониторинг организаций по вопросу соблюдения трудового законодательства при увольнении работников. Оперативные данные свидетельствуют об отсутствии массовых грубых нарушений. Вместе с тем начиная с апреля наблюдается рост потерь рабочего времени. В мае текущего года по сравнению с маем прошлого года увеличилась численность работников, работавших неполное рабочее время, находившихся в отпусках по инициативе нанимателей и в простое.
По предложению правительства Главой государства для сохранения трудовых коллективов и обеспечению работников государственной гарантией – минимальной заработной платой 28 мая приняты указы № 178 и № 179, направленные на поддержку работников организаций реального сектора и бюджетной сферы, которые в силу объективных причин вынуждены трудиться неполное рабочее время или в режиме простоя.
Отмечено, что организации активно консультируются по вопросам применения Указа № 178. На 22 июня получили консультации более 420 нанимателей.
44 организации уже подали заявление на получение поддержки, по 14 организациям исполкомами уже приняты решения: девяти организациям в ближайшие дни будут перечислены запрошенные суммы, а организации в свою очередь оперативно обеспечат выплату доплат своим работникам. Пяти организациям отказано в предоставлении субсидии по объективным причинам.
Премьер-министр поручил руководителям местных органов власти активно взаимодействовать с организациями, находящимися на их территории, по разъяснению предоставленных возможностей и механизмов получения поддержки.
Министр в свою очередь сообщила, что в рамках реализации пункта 2 Указа № 178 более 5 тысяч граждан уже получили дополнительную материальную поддержку через государственную адресную социальную помощь.
В Правительстве также обсудили вопросы своевременности выплаты заработной платы. Отмечено, что каждый негативный факт, связанный с несвоевременной выплатой заработной платы, находится на контроле Департамента государственной инспекции труда. За 5 месяцев привлечено к административной ответственности в виде штрафа 838 организаций и 800 должностных лиц.
По итогам заседания Премьер-министром даны конкретные поручения по поддержанию стабильной ситуации на рынке труда, недопущению случаев невыплаты заработной платы.
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