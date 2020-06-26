Генпрокуратура выступила по поводу травли за «выражение позиции по вопросам общественно-политической жизни»

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура призывает «обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности», говорится на сайте ведомства .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Генпрокуратура отмечает, что «в последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД». По ее данным, граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичною травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе посредством социальных сетей, мессенджеров, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны.

«Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия сети Интернет как территории вседозволенности, а анонимного формата общения — как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия», — считает ведомство.

При этом Генпрокуратура подчеркивает: свободное выражение мнений закреплено Конституцией Республики Беларусь и гарантируется государством.

«В настоящее время в стране проходит избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь, в рамках которой каждый совершеннолетний гражданин вправе реализовать одно из основополагающих прав — избирать и быть избранным. Генеральная прокуратура всегда исходит из того, что граждане независимо от политических убеждений имеют равные права на публичное выражение своей позиции. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному государству. Однако условием свободного высказывания мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают границы закона», — отмечают в ведомстве.

Генпрокуратура напоминает, что публичные клевета, оскорбления в интернете преследуются по закону: за подобные действия могут наступать административная (штраф), гражданско-правовая (выплаты пострадавшим лицам по искам о защите чести, достоинства или деловой репутации), уголовная ответственность.

распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений (клевета) в СМИ, сети Интернет, иной сети электросвязи либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет (ст. 188 УК).

аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форма (оскорбление), посредством распространения такой информации в СМИ, сети Интернет.

размещение на электронных ресурсах угроз причинением вреда жизни и здоровью граждан или их имуществу влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности (ст. 186 УК предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет).

Генеральная прокуратура призывает «обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не допускать действий, нарушающих права других граждан независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности».

Рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры, заверяет ведомство.