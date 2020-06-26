Лукашенко: Москвичи ринулись в Беларусь за элитным жильем, ну и пусть приезжают

Каждому белорусу нужен свой клочок земли, а москвичи ринулись к нам за элитным жильем, ну и пусть приезжают, заявил Александр Лукашенко во время посещения Солигорского района.

«Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам - у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям», - заявил официальный белорусский лидер.

Он хочет, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для здоровья. «И этот клочок земли - это будет на вес золота», - цитирует Лукашенко пресс-служба президента..

Раздавать землю белорусское государство не будет, однако глава Беларуси призвал, чтобы каждый воспользовался возможностью купить участок земли, даже если пока нет денег построить там дом.

Александр Лукашенко считает, что квартиры в Минске не особенно и дорогие. Доказательство - россияне, которые скупают тут жилье. «Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», - отметил он.

По словам официального лидера, сначала строительство жилья для очередников. «А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», - сказал Александр Лукашенко.