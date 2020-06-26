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Лукашенко: Москвичи ринулись в Беларусь за элитным жильем, ну и пусть приезжают
26.06.2020 14:30 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Каждому белорусу нужен свой клочок земли, а москвичи ринулись к нам за элитным жильем, ну и пусть приезжают, заявил Александр Лукашенко во время посещения Солигорского района.
«Мы будем восстанавливать так называемые неперспективные деревни и хутора. Не было бы счастья, да несчастье помогло: пандемия показала нам - у кого есть уголок на земле, тот никакой заразой не болеет. Поэтому я хочу, чтобы в следующей пятилетке мы определили те незастроенные клочки земли, которые у нас имеются в деревнях, агрогородках. Там, где есть неперспективные площади. Надо их отдать людям», - заявил официальный белорусский лидер.
Он хочет, чтобы каждый белорус имел этот клочок земли. Для здоровья. «И этот клочок земли - это будет на вес золота», -
Раздавать землю белорусское государство не будет, однако глава Беларуси призвал, чтобы каждый воспользовался возможностью купить участок земли, даже если пока нет денег построить там дом.
Александр Лукашенко считает, что квартиры в Минске не особенно и дорогие. Доказательство - россияне, которые скупают тут жилье. «Почему у нас дорогие квартиры в Минске… Москвичи ринулись просто в Беларусь. Они деньги не считают, когда покупают в Минске и других городах квартиры», - отметил он.
По словам официального лидера, сначала строительство жилья для очередников. «А уже все остальное - элитное жилье… Пожалуйста, пусть приезжают москвичи», - сказал Александр Лукашенко.
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Каждому белорусу нужен свой клочок земли, а москвичи ринулись к нам за элитным жильем, ну и пусть приезжают, заявил Александр Лукашенко во время посещения...
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