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Вадим Девятовский: "Сколько людей, которые вообще не хотят вмешиваться, потому что будут облиты грязью"
26.06.2020 16:07 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСвое мнение о происходящем в стране высказал призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Вадим Девятовский.
"Мне дали возможность здесь вырасти, стать спортсменом и мне от души хочется поддержать то развитие, которым идет страна", - заявил Девятовский.
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Вадим Девятовский: "Сколько людей, которые вообще не хотят вмешиваться, потому что будут облиты грязью"
Свое мнение о происходящем в стране высказал призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Вадим Девятовский. "Мне дали возможность...
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