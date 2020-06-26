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По Машерова ездил трактор, водитель которого показывал неприличный жест. Что это было?
26.06.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По социальным сетям разошлось видео: мужчина на тракторе около магазина symbal.by едет по тротуару и поливает его водой. Рядом в очереди стоят люди. Кроме того, что на землю выливается так
В УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» сперва сказали, что «не думают, что это наш работник». Однако дали контакт и посоветовали связаться с начальником участка, который непосредственно руководит действиями работников конкретно по адресу Машерова, 18.
Геннадий Иосифович (фамилию он называть не стал) подтвердил: сотрудник действительно был отправлен на место «Ремавтодором» Советского района Минска.
— Но людей он не поливал, — прокомментировал начальник участка.
По поводу неприличного жеста собеседник тоже был краток:
— Если будет жалоба — сотрудника накажут.
Напомним, с магазином symbal.by в последнее время связано немало новостей.
Сперва милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать
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Выяснили, нормально ли такое поведение для сотрудника, выполняющего свои обязанности.
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