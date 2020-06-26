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По Машерова ездил трактор, водитель которого показывал неприличный жест. Что это было?

26.06.2020 16:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По социальным сетям разошлось видео: мужчина на тракторе около магазина symbal.by едет по тротуару и поливает его водой. Рядом в очереди стоят люди. Кроме того, что на землю выливается так необходимая сейчас Минску вода, пользователей возмутил еще один нюанс: водитель показал неприличный жест человеку, снимающему происходящее на камеру.

В УП «Ремавтодор Советского района г. Минска» сперва сказали, что «не думают, что это наш работник». Однако дали контакт и посоветовали связаться с начальником участка, который непосредственно руководит действиями работников конкретно по адресу Машерова, 18.

Геннадий Иосифович (фамилию он называть не стал) подтвердил: сотрудник действительно был отправлен на место «Ремавтодором» Советского района Минска.

— Но людей он не поливал, — прокомментировал начальник участка.

По поводу неприличного жеста собеседник тоже был краток:

— Если будет жалоба — сотрудника накажут.

Напомним, с магазином symbal.by в последнее время связано немало новостей.

Сперва милиция изъяла у курьера сувенирного магазина Symbal.by 419 футболок с надписью «ПСІХОЗ%». После этого магазин стали донимать проверками. 23 июня стало известно, что Symbal.by на проспекте Машерова, 18, с 29 июня останавливает свою работу. После заявления у магазина выстроилась небольшая очередь из желающих поддержать магазин. И тут же к нему подъехал автозак. Как можно было увидеть на отрывке из стрима, люди из очереди стали разбегаться. У магазина были задержаны около 20 человек. Об этом сооснователь магазина Никита Бровка сообщил «Радыё Свабода». Официальный представитель минской милиции Наталья Ганусевич заявила, что ОМОН прибыл из-за конфликта, который возник у стоявших в очереди с местным автолюбителем.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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