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Инфраструктура без барьеров. Полтысячи автобусов и троллейбусов появятся в столице

26.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый общественный транспорт оборудован пневматической подвеской и системой наклона кузова, также предусмотрена аппарель, по-другому пандус. При необходимости водитель раскладывает ее к бордюру. Всего же в столице и пригороде сейчас курсируют более 2 тысяч низкопольных автобусов, троллейбусов и электробусов. А это чуть менее 90% от общего количества общественного транспорта.
Безбарьерная среда появляется и в подземном транспорте. Для маломобильных граждан сейчас доступны большинство станций метро.Впервые элементы безбарьерной среды в метро появились 20 лет назад. Сейчас же главной подземной магистралью столицы ежегодно пользуются более 6 тысяч маломобильных граждан.

 
 
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Новый общественный транспорт оборудован пневматической подвеской и системой наклона кузова, также предусмотрена аппарель, по-другому пандус. При необходимости...
 
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