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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инфраструктура без барьеров. Полтысячи автобусов и троллейбусов появятся в столице Новый общественный транспорт оборудован пневматической подвеской и системой наклона кузова, также предусмотрена аппарель, по-другому пандус. При необходимости...

Новый общественный транспорт оборудован пневматической подвеской и системой наклона кузова, также предусмотрена аппарель, по-другому пандус. При необходимости водитель раскладывает ее к бордюру. Всего же в столице и пригороде сейчас курсируют более 2 тысяч низкопольных автобусов, троллейбусов и электробусов. А это чуть менее 90% от общего количества общественного транспорта.Безбарьерная среда появляется и в подземном транспорте. Для маломобильных граждан сейчас доступны большинство станций метро.Впервые элементы безбарьерной среды в метро появились 20 лет назад. Сейчас же главной подземной магистралью столицы ежегодно пользуются более 6 тысяч маломобильных граждан.