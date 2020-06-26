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Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе

26.06.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Из-за жары на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в Минске до плюс 28 градусов, ветер теплый и сухой, с юга. В такую жару советуют меньше находиться на солнце,  особенно, в период его максимальной активности Также нельзя допускать обезвоживания организма. В воскресенье днем до плюс 24, пройдут кратковременные дожди и грозы.
В начале следующей недели температура воздуха опустится до плюс 19.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за жары на завтра объявлен оранжевый уровень опасности. Днем в Минске до плюс 28 градусов, ветер теплый и сухой, с юга. В такую жару советуют меньше находиться на...
 
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