ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Что волнует дачников? Вопросы и ответы в программе "Дача"

26.06.2020 16:07 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Пришло время разобрать наш почтовый ящик. Сделаем это с большим удовольствием. Ведь получать ваши письма и отзывы - это наша главная награда. Адреса и телефоны редакции неизменны. Обращайтесь, всегда рады помочь.

Что волнует дачников? Вопросы и ответы в программе "Дача"


У моей орхидеи фаленопсиса корни разрослись во все стороны. Хотела пересадить ее летом. Стоит ли это делать?

Марина Владимировна, Вилейка


А помните, в начале сезона “Дача” пересаживала каттлею с Наталией Бурчик, куратором коллекции орхидей Центрального ботанического сада Беларуси. Поговорили мы и про любимые всеми фаленопсисы.

А что делать, если корешки орхидеи уже просятся наружу? Может, пора пересадить ее в более крупный горшочек? 

Что волнует дачников? Вопросы и ответы в программе "Дача"


Даже если вы пересадите ее в более крупный горшочек, корни все равно будут выходить на поверхность. Потому что эти растения в природе растут на деревьях. И это один из способов закрепиться их в пространстве. 

Вы заметили, что активнее всего корешки наращивают орхидеи, которые живут на кухне? Все просто. Корни ищут, где больше света и влаги. И если быть краткими, делать с ними ничего не нужно. Просто любоваться.

А если корешочки такого неприятного  коричневого цвета и всем своим видом намекают, что им некомфортно.  В первую очередь нужно обратить внимание на качество воды. Как правило, если вода очень жесткая, то соли накапливаются на корешках, и поверхность у них становится такой коричневой. Но если мы видим, что корешок очень ломкий, сухой, это растение будет требовать пересадки.  И при пересадке эти корешки удаляются. 

Только не переусердствуйте. Пересаживать здоровый фаленопсис можно раз в 2-3 года, не чаще. Весна и начало лета - лучшее для этого время.



На газоне начал разрастаться мох. Как от этого избавиться?

Виталий, Глубокое


Идеальный газон - мечта каждого дачника. И если с зеленым ковром что-то пойдет не так, бейте тревогу. Мы сразу обратились в компанию «Газон-сервис» за советом.

Почему появляется мох на газоне? На появление мха и на выпадение газона влияет 2 основных фактора.  Первое - отсутствие солнечного света в нужном количестве и качестве. То есть, в тенечке газон. 

Есть еще одна угроза газону - высокая влажность. И что с этим делать?

Если мха на участке немного, можно просто присыпать его доломитовой мукой.  А если мох заполонил большой участок вашего газона, то придется обработать это место химией. Используйте препараты на основе меди или сульфата аммония. Со временем мох почернеет, и можно будет просто убрать его с газона. 

И не забудьте про стрижку газона. 3-5 см - оптимальная высота. Пусть трава будет свежей, густой и сочной. 
 

Увидела в вашей программе красивые сакуры. Мечтаю о таком деревце у себя на даче. А нужно ли делать обрезку сакуре? Ели да, то какую? 

Елена, Паперня


Да, остаться равнодушным к сакуре невозможно. Если хоть раз увидите эту цветущую красавицу - полюбите ее раз и навсегда. В уходе деревце совсем неприхотливое. А что с обрезкой? Михаил Рудевич напоминает: растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны. 

Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают уходу за газоном, кошению.  

Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того, как распустились почки. А сейчас мы просто хотим показать особенности.

Что волнует дачников? Вопросы и ответы в программе "Дача"


Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо, чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. То есть, сколько надо оставить? 

Например, если бы мы обрезали эту ветвь, то ее надо было бы обрезать вот с таким пенечком. 1-2 см. Или если я обрезаю возле почки, здесь обрежу, нет цветков, вот оставляю такой пенек. 

Пенечки нужно обязательно замазать, чтобы деревце не заболело. Так что обрезка несложная. Вы точно с ней справитесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пришло время разобрать наш почтовый ящик. Сделаем это с большим удовольствием. Ведь получать ваши письма и отзывы - это наша главная награда. Адреса и телефоны...
 
Новости дня
Новости общества
 
Жара отступает - похолодает уже на следующей неделе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика