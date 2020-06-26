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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что волнует дачников? Вопросы и ответы в программе "Дача" Пришло время разобрать наш почтовый ящик. Сделаем это с большим удовольствием. Ведь получать ваши письма и отзывы - это наша главная награда. Адреса и телефоны...

Пришло время разобрать наш почтовый ящик. Сделаем это с большим удовольствием. Ведь получать ваши письма и отзывы - это наша главная награда. Адреса и телефоны редакции неизменны. Обращайтесь, всегда рады помочь.А помните, в начале сезона “Дача” пересаживала каттлею с Наталией Бурчик, куратором коллекции орхидей Центрального ботанического сада Беларуси. Поговорили мы и про любимые всеми фаленопсисы.А что делать, если корешки орхидеи уже просятся наружу? Может, пора пересадить ее в более крупный горшочек?Даже если вы пересадите ее в более крупный горшочек, корни все равно будут выходить на поверхность. Потому что эти растения в природе растут на деревьях. И это один из способов закрепиться их в пространстве.Вы заметили, что активнее всего корешки наращивают орхидеи, которые живут на кухне? Все просто. Корни ищут, где больше света и влаги. И если быть краткими, делать с ними ничего не нужно. Просто любоваться.А если корешочки такого неприятного коричневого цвета и всем своим видом намекают, что им некомфортно. В первую очередь нужно обратить внимание на качество воды. Как правило, если вода очень жесткая, то соли накапливаются на корешках, и поверхность у них становится такой коричневой. Но если мы видим, что корешок очень ломкий, сухой, это растение будет требовать пересадки. И при пересадке эти корешки удаляются.Только не переусердствуйте. Пересаживать здоровый фаленопсис можно раз в 2-3 года, не чаще. Весна и начало лета - лучшее для этого время.Идеальный газон - мечта каждого дачника. И если с зеленым ковром что-то пойдет не так, бейте тревогу. Мы сразу обратились в компанию «Газон-сервис» за советом.Почему появляется мох на газоне? На появление мха и на выпадение газона влияет 2 основных фактора. Первое - отсутствие солнечного света в нужном количестве и качестве. То есть, в тенечке газон.Есть еще одна угроза газону - высокая влажность. И что с этим делать?Если мха на участке немного, можно просто присыпать его доломитовой мукой. А если мох заполонил большой участок вашего газона, то придется обработать это место химией. Используйте препараты на основе меди или сульфата аммония. Со временем мох почернеет, и можно будет просто убрать его с газона.И не забудьте про стрижку газона. 3-5 см - оптимальная высота. Пусть трава будет свежей, густой и сочной.Да, остаться равнодушным к сакуре невозможно. Если хоть раз увидите эту цветущую красавицу - полюбите ее раз и навсегда. В уходе деревце совсем неприхотливое. А что с обрезкой? Михаил Рудевич напоминает: растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны.Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают уходу за газоном, кошению.Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того, как распустились почки. А сейчас мы просто хотим показать особенности.Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо, чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. То есть, сколько надо оставить?Например, если бы мы обрезали эту ветвь, то ее надо было бы обрезать вот с таким пенечком. 1-2 см. Или если я обрезаю возле почки, здесь обрежу, нет цветков, вот оставляю такой пенек.Пенечки нужно обязательно замазать, чтобы деревце не заболело. Так что обрезка несложная. Вы точно с ней справитесь!