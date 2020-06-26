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На следующей неделе состоится финал конкурса социальных проектов Social Weekend
26.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа 15 сезонов более трех с половиной тысяч полезных идей со всей страны были разработаны, поддержаны и самые лучшие реализованы! Этим летом на финише 17 стартапов. От создания в Минске тематической набережной до виртуального музея и школы программирования.
Центр помощи диким животным - реализованный стартапВот уже пять лет свою идею успешно развивает и минчанка врач-педиатр Ирина Трояновская. Под Дзержинском она с командой единомышленников создала Центр помощи диким животным. Здесь приют нашли лебеди, носухи, еноты, лисы. Каждого постояльца хозяйка знает лично.
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За 15 сезонов более трех с половиной тысяч полезных идей со всей страны были разработаны, поддержаны и самые лучшие реализованы! Этим летом на финише 17 стартапов. От...
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