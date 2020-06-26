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Прогноз погоды на 27 июня
26.06.2020 17:02 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСиноптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние атмосферного фронта.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 27 июня (суббота) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +31°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние...
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