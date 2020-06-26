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Из-за жары в водоемах Беларуси погибает рыба - уже 15 случаев за два месяца
26.06.2020 14:48 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за жары в реках и озерах Беларуси гибнет рыба. Только за май-июнь зафиксировали 15 таких случаев,
Например, мертвая рыба была обнаружена в реке Неман Гродненской области, в реках Беседь и Крупка Могилевской области, в реке Чечера Гомельской области, в озере Заднем Витебской области и других водоемах.
Чтобы спасти рыбу в реке Беседь Костюковичского района, рыбакам разрешили вылавливать ее всеми разрешенными способами. Мертвую рыбу собрали, водоток обработали негашеной известью —
В Осиповичском водохранилище вообще
25 июня на Заславском водохранилище был установлен факт гибели нескольких десятков особей карпа и карася серебряного. Это произошло в части водоема, которая заросла густой водной растительностью.
— Необходимо отметить, что рыбы семейства карповых подвержены такому заболеванию, как аэромоноз, или, как его еще называют, «краснуха». Оно наиболее негативно проявляется при высоких температурах воды и может привести к гибели рыбы. Специалистами по данному факту произведен отбор проб воды и образцов погибшей рыбы для проведения необходимых экспертиз. Гибели иных видов рыбы не зафиксировано, — сообщает Госинспекция охраны животного и растительного мира.
Если рыба гибнет в водоеме, отрабатывают разные версии, почему так произошло, говорят специалисты. Например, нередко причиной мора рыбы в белорусских водоемах является и бактериальная инфекция, которая встречается практически повсеместно в воде и грунте. Однако могут одновременно сложиться несколько факторов, которые по отдельности не привели бы к гибели рыбы: жара, низкий уровень кислорода в воде, болезнь рыбы, смыв в водоем продуктов гниения с прибрежной линии во время дождя.
Но если уровень содержания кислорода в водоеме ниже критически низкой отметки, то погибает рыба различных видов и возраста.
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Рыбе не хватает кислорода - по разным причинам.
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