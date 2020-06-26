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Красный Крест и МЧС доставили питьевую воду в медучреждения
26.06.2020 17:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБолее десятка автоцистерн выделили военные для подвоза питьевой воды минчанам пострадавших районов. За сутки развозят порядка 150 тонн. Курсировать водовозы будут, пока есть в этом необходимость.
Помощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам сегодня оказали Белорусский Красный Крест и МЧС. Почти 3 тысячи литров доставили в 9-ю и 4-ю больницы Минска, 2-й столичной роддом и протезно-ортопедический восстановительный центр. А тем, кто не может обеспечить себя водой (инвалиды, одинокие пенсионеры и многодетные семьи), Красный крест и МЧС доставляют на дом.
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Более десятка автоцистерн выделили военные для подвоза питьевой воды минчанам пострадавших районов. За сутки развозят порядка 150 тонн. Курсировать водовозы...
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