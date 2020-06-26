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Около администрации Могилева поставили столб с указателями городов-побратимов - «Дрэва сяброўства»
26.06.2020 17:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве появился указатель с названиями городов-побратимов. Столб установили возле горисполкома и назвали арт-объектом «Дрэва сяброўства».
На столбе — 21 указатель: по числу городов-побратимов Могилева. Каждый из указателей направлен в сторону, где находится от данной точки город. На каждом с двух сторон указаны название города на русском и английском языках, а также расстояние и год, когда были установлены побратимские отношения с Могилевом.
На открытии «Дрэва сяброўства» председатель горисполкома Владимир Цумарев сказал, что с каждым из городов-побратимов сложились хорошие отношения. Например, в Клайпеде есть улица Могилевская, а в Могилеве — Клайпедская, причем на ней живет сам Владимир Цумарев. А еще по Могилеву ездят два электробуса,
Это не первый памятный знак у здания горисполкома. В 2013 году тут появился
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Столб с указателями открыли торжественно: с песнями и голубями.
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