27 июня на Сенненщине объявлен районный субботник

Источник материала: Голас Сененшчыны

В соответствии с распоряжением Сенненского районного исполнительного комитета 27 июля 2020 г. объявлен районный субботник.





Денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых добровольно работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, перечисляются на счет Сенненского районного исполнительного комитета № BY49 AKBB3641 3260 0803 8200 0000 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2X, УНП 300027582, ОКПО 04063003.

Заработанные в день проведения субботника средства будут направлены на благоустройство воинских захоронений, проведение культурно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Независимости Республики Беларусь.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 27 июля 2020 г. является рабочим днем, проводится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами.

«ГС».