Опекунство над недееспособным. С 1 июля текущего года вступает в силу новая редакция статьи 143 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье

Источник материала: Вороновская газета





Иногда люди в силу возраста, заболеваний или несчастных случаев могут терять способность самостоятельно справляться с бытовыми и социальными вопросами. Таким гражданам нужна особая помощь в лице опекунов, которые будут выступать от имени недееспособных граждан и помогать им реализовывать их права. Согласно нововведениям Кодекса Республики Беларусь о браке и семье осуществление функций по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, в частности, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, возлагается на структурные подразделения областных, районных, городских исполнительных комитетов, местных администраций районов в городах, осуществляющие государственно-властные полномочия в сферах труда, занятости и социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, территориальные центры социального обслуживания населения. В связи с этим в районе будет организован координационный совет по вопросам опеки и попечительства над совершеннолетними лицам.

С 1 июля 2020 года с заявлением и пакетом документов о назначении опекуна над недееспособным либо ограниченно дееспособным необходимо обращаться в Территориальный центр социального обслуживания населения Вороновского района по адресу: д. Бояры, ул. Солнечная,8. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 4-39-17, 3-02-16.