Дубровенская школьница стала финалисткой бизнес-игры «Начинающий фермер»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Перепелка лучше журавля в небе-решила Алина Алиева из аг. Зарубы и стала финалисткой национального этапа международной интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер». Ее бизнес-проект в числе восьми лучших из Витебской области и тридцати пяти из республики будет представлен в Минске с 27 по 31 июля.

В Беларуси организатором выступает БРСМ при поддержке Министерства сельского хозяй¬ства и продовольствия. Проект объединил школьников, проживающих на селе, студентов учреждений образования сельхозпрофиля, молодых специалистов аграрного сектора, а также предпринимателей сферы АПК в возрасте до 31 года.

Ученица аграрного класса Зарубской школы предлагает открыть собственную ферму «Перепелкино» в родном районе.

Алина просчитала все риски и затраты и пришла к выводу, что эта ферма вполне сможет поставлять на рынок вкусные, полезные продукты.

По проекту девушки, первоначально поголовье перепелок составит 500 единиц. Также потребуется инкубатор, сетка рабица, поилки, инвентарь и спецодежда. Появятся дополнительные расходы на кормление, освещение, обогрев. Берем банковский кредит, налаживаем производство. По моим подсчетам, с учетом рисков, ежедневно получаем порядка 400 яиц. Это 12 тыс яиц ежемесячно. Доход — 1440 рублей в месяц. Уже через 1,5 месяца ферма начнет приносить первую прибыль. Иными словами, рентабельность перепелиной фермы очень велика.

Согласно бизнес-плану Алины, уже через 2 месяца возможна реализация мяса и помета, которые принесут дополнительные доходы.

Как считает школьница, гарантия успеха — небольшая конкуренция в данной отрасли производства. Особенно что касается мяса перепелки.

— Скажем, в нашем районе нет ни фабрики по разведению перепелов, ни индивидуальных предпринимателей, которые бы этим занимались, — говорит участница проекта. — Еще одним плюсом является гарантия качества продукта. Корм для птиц (пшеницу и кукурузу) мы будем закупать в нашем хозяйстве КУСХП «Зарубы». Он будет высшего качества, а соответственно и наша продукция будет являться экологичным, полезным и безопасным товаром! Гарантия качества — это не слова, это наш девиз! Алина считает, что самым важным плюсом проекта является быстрая окупаемость вложений.

— Мы уже изучили рынок сбыта продукции и выявили потенциальных покупателей продукции, — заявила девушка. — Закупать наш товар (яйца и мясо) готовы индивидуальные предприниматели, занимающиеся торговлей на территории Дубровенского района.

Есть у Алины и команда специалистов. Это те, кто помогал ей работать над бизнес-проектом — Алеся Машедо (будущий юрист фермы), Анастасия Шавня (будущий логист и маркетолог «Перепелкино), Анастасия Журавская (будущий птицевод).

Минимум рисков — максимум прибыли. Это главный принцип, на котором базируется бизнес-проект, предложенный финалисткой национального этапа международной интеллектуальной бизнес-игры «Начинающий фермер».

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

На снимке: Алеся Машедо, Алина Алиева и Анастасия Шавня.