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Появился тендер - «Минскводоканал» хочет отремонтировать установку обеззараживания воды
26.06.2020 18:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Минскводоканал» собирается отремонтировать установку обеззараживания воды ЭРГ-2000 «СИВАШ». Тендер
«Минскводоканалу» нужно отремонтировать установку обеззараживания воды, тендер разместили 25 июня. Сроки закупки — июнь-июль 2020-го. Срок для подготовки и подачи предложений — до 8 утра 29 июня.
Мы спросили, связана ли эта закупка с ситуацией с водой в Минске.
— Связи нет, это запланированная заранее закупка, — пояснили TUT.BY на предприятии.
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«Минскводоканал» собирается отремонтировать установку обеззараживания воды ЭРГ-2000 «СИВАШ». Узнали, связано ли это с ситуацией в городе.
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