Появился тендер - «Минскводоканал» хочет отремонтировать установку обеззараживания воды

Источник материала: Tut.by

«Минскводоканал» собирается отремонтировать установку обеззараживания воды ЭРГ-2000 «СИВАШ». Тендер опубликован на сайте Мингорисполкома.

«Минскводоканалу» нужно отремонтировать установку обеззараживания воды, тендер разместили 25 июня. Сроки закупки — июнь-июль 2020-го. Срок для подготовки и подачи предложений — до 8 утра 29 июня.

Мы спросили, связана ли эта закупка с ситуацией с водой в Минске.

— Связи нет, это запланированная заранее закупка, — пояснили TUT.BY на предприятии.