С велопарковками и пиццерией «Domino's Pizza». В Гродно скоро откроется новый торговый центр

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Антонова достроили новый торговый центр. Он откроется уже в середине июля. Там разместятся зоомагазин, магазины обоев и светильников, а также пиццерия «Domino's Pizza», сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Новый торговый центр на улице Антонова практически готов к открытию, внутри заканчивают отделочные работы.

Владелец ТЦ — ОАО «Торговый дом „Неман“». Компания выкупила этот участок в 6 соток в марте 2016 года на аукционе — покупка обошлась торговому дому по тогдашним ценам в 2,35 млрд рублей (или 118 тысяч долларов). Ранее здесь находился частный дом и небольшое здание магазина, где в последнее время работал магазин Mark Formelle. Торговую точку снесли. Изначально предполагалось, что магазин белорусского бренда переедет в новый торговый центр, но, по словам директора торгового дома «Неман» Алексея Явлаша, от этих планов пришлось отказаться.









Строить новый современный торговый центр начали в 2019 году. Сейчас здание почти готово: фасад завершен, внутренние работы подходят к концу. Уже обустроена прилегающая территория: установлены лавочки с мусорными урнами, высажены деревья, также около торгового центра появилось несколько велопарковок.

Что касается наполнения ТЦ, то, как отметил Алексей Явлаш, уже известно, что там разместятся зоомагазин, магазины обоев и светильников, а также пиццерия «Domino's Pizza».

На третьем этаже есть еще свободные места. Ориентировочные сроки запуска торгового центра — середина июля.