ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

С велопарковками и пиццерией «Domino's Pizza». В Гродно скоро откроется новый торговый центр

26.06.2020 19:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Антонова достроили новый торговый центр. Он откроется уже в середине июля. Там разместятся зоомагазин, магазины обоев и светильников, а также пиццерия «Domino's Pizza», сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: vgr.by

Новый торговый центр на улице Антонова практически готов к открытию, внутри заканчивают отделочные работы.

Владелец ТЦ — ОАО «Торговый дом „Неман“». Компания выкупила этот участок в 6 соток в марте 2016 года на аукционе — покупка обошлась торговому дому по тогдашним ценам в 2,35 млрд рублей (или 118 тысяч долларов). Ранее здесь находился частный дом и небольшое здание магазина, где в последнее время работал магазин Mark Formelle. Торговую точку снесли. Изначально предполагалось, что магазин белорусского бренда переедет в новый торговый центр, но, по словам директора торгового дома «Неман» Алексея Явлаша, от этих планов пришлось отказаться.



Строить новый современный торговый центр начали в 2019 году. Сейчас здание почти готово: фасад завершен, внутренние работы подходят к концу. Уже обустроена прилегающая территория: установлены лавочки с мусорными урнами, высажены деревья, также около торгового центра появилось несколько велопарковок.

Что касается наполнения ТЦ, то, как отметил Алексей Явлаш, уже известно, что там разместятся зоомагазин, магазины обоев и светильников, а также пиццерия «Domino's Pizza».

На третьем этаже есть еще свободные места. Ориентировочные сроки запуска торгового центра — середина июля.

Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно на улице Антонова достроили новый торговый центр. Он откроется уже в середина июля.
 
Новости дня
Новости общества
 
Дубровенская школьница стала финалисткой бизнес-игры «Начинающий фермер»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика