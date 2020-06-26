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Подача качественной воды организована практически во все дома столицы
26.06.2020 19:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом заявил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой. Результаты последних анализов Минздрав получает в онлайн-режиме. Специалисты рассчитывают, что в ближайшее время воду можно будет пить.
Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Прорабатывалось несколько версий случившегося. Базовой версией на сегодня является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора в условиях жары и под влиянием прочих факторов застоялась. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему".
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Об этом заявил замглавы Администрации Президента Дмитрий Крутой. Результаты последних анализов Минздрав получает в онлайн-режиме. Специалисты рассчитывают, что...
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