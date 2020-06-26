Дмитрий Крутой о ЧП с водой в Минске: Не думаю, что здесь какой-то уж слишком избыточный форс-мажор

Источник материала: Tut.by

Произошедшее с водой в Минске не форс-мажор, а рядовая, штатная ситуация, которая вышла на такой уровень только потому, что в стране проходят выборы. Об этом заявил журналистам замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой, сообщает СТВ .



Дмитрий Крутой. Фото: Министерство экономики Беларуси

— На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь и получая результаты последних анализов буквально в режиме онлайн, еще не снял запрет прямо сейчас. Я думаю, что буквально до конца дня — начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд, — рассказал журналистам Крутой.

Чиновник рассказал, что сейчас базовой версией является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами. Однако окончательные причины будут установлены по итогам официального расследования, добавил он.

— Но я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень, — считает замглавы президентской администрации.

Утром в среду жители Сухарево почувствовали странный запах от воды . Ее нельзя было пить, невозможно было мыться.

. Ее нельзя было пить, невозможно было мыться. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов — это почти 800 тысяч человек.

Полдня официальных комментариев о том, что произошло с водой, не было. Никто не запрещал ее пить или использовать для хознужд.

К обеду «Минскводоканал» прокомментировал : все из-за жары. Позже — представил результаты сделанных проб : кроме запаха, все с водой хорошо.

: все из-за жары. Позже — представил : кроме запаха, все с водой хорошо. Химики думают , что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор.

, что это связано с цветением водоемов, из которых для этих районов происходит водозабор. Позже на сайте «Минскводоканала» появилось объявление : пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно.

: пить воду нельзя, использовать для хозяйственно-бытовых нужд можно. В «пострадавшие» районы приехали цистерны с питьевой водой — вначале 4, потом 25 . Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирали мгновенно.

. Люди стояли в огромных очередях. В магазинах воду в бутылках по 5 литров разбирали мгновенно. Обещали, что к вечеру проблема исчезнет, — но нет, вода продолжала пахнуть, пользоваться ею для питья и душа было нельзя.

Утром 26 июня в «Минскводоканале» сообщили , что, по данным лаборатории, вода в сети уже соответствует нормам, но пить ее пока запрещено.

, что, по данным лаборатории, вода в сети уже соответствует нормам, но пить ее пока запрещено. Жителям Фрунзенского и Московского районов обещают сделать перерасчет за некачественную воду.