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Дмитрий Крутой о ЧП с водой в Минске: Не думаю, что здесь какой-то уж слишком избыточный форс-мажор
26.06.2020 19:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Произошедшее с водой в Минске не форс-мажор, а рядовая, штатная ситуация, которая вышла на такой уровень только потому, что в стране проходят выборы. Об этом заявил журналистам замглавы Администрации президента Дмитрий Крутой,
— На сегодняшний момент ситуация полностью локализована, нормализована подача водоснабжения практически в весь жилищный фонд города Минска. Есть еще несколько объектов социальной инфраструктуры, где заканчивается откачка некачественной воды. Минздрав, конечно, перестраховываясь и получая результаты последних анализов буквально в режиме онлайн, еще не снял запрет прямо сейчас. Я думаю, что буквально до конца дня — начала утра вода будет разрешена и для питьевых целей. По крайней мере, сейчас уже граждане могут помыться, использовать ее для каких-то других нужд, — рассказал журналистам Крутой.
Чиновник рассказал, что сейчас базовой версией является то, что во время ремонтных работ, когда заменялся участок водопровода, в оставшейся части вода в течение месяца или полутора в условиях жары и под влиянием прочих факторов находилась в застойном положении. Когда весь водопровод был сварен, она попала в систему, пройдя через соответствующие системы очистки, с реагентами. Однако окончательные причины будут установлены по итогам официального расследования, добавил он.
— Но я не думаю, что здесь есть какой-то уж слишком избыточный форс-мажор. Возможно, на фоне проходящей в том числе политической кампании любое событие рассматривается под увеличительным стеклом. И, естественно, абсолютно рядовые, штатные ситуации, к сожалению, выходят на такой уровень, — считает замглавы президентской администрации.
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