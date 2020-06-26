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Туристическая отрасль начинает постепенный выход из кризиса
26.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня говорили на пресс-конференции в Министерстве спорта и туризма. Основная задача сейчас - спасти деньги белорусских путешественников. В этом вопросе дела идут хорошо. 85% клиентов нашли компромиссы с турфирмами: кому-то вернули денежные средства, кому-то перенесли путевки на другое время.
Также представители департамента отметили возросший спрос на внутренний туризм. В частности, увеличилось посещение агроусадеб.
С 12 июня белорусы уже могут отдыхать в Албании, в начале июля планируется возобновление полетов по турецким и египетским направлениям.
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Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в Министерстве спорта и туризма. Основная задача сейчас - спасти деньги белорусских путешественников. В этом вопросе...
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