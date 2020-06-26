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Центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе

26.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. Сообщается, что  пробы, взятые в ночное время на части территорий Фрунзенского и Московского районов,  соответствуют требованиям. При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий  в Московском, Центральном и Фрунзенском районах,  где еще есть отклонения значений. В пострадавшие районы организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Пунктов более 30.

 
 
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. Сообщается, что  пробы, взятые в ночное...
 
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