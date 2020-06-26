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Центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе
26.06.2020 20:05 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. Сообщается, что пробы, взятые в ночное время на части территорий Фрунзенского и Московского районов, соответствуют требованиям. При этом установлены адреса жилых домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где еще есть отклонения значений. В пострадавшие районы организован подвоз питьевой воды в автоцистернах. Пунктов более 30.
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Минский городской центр гигиены и эпидемиологии продолжает мониторинг качества и безопасности питьевой воды в городе. Сообщается, что пробы, взятые в ночное...
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