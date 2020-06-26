Источник материала: БT

В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному государству.

Однако условием свободного высказывания мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают границы закона.

Публичные клевета, оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону.

За подобные действия могут наступать административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений в СМИ либо клевета, содержащая обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления, наказываются помимо штрафа арестом или ограничением свободы на срок до 3 лет.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура напоминает, что публичные клевета и оскорбления в Сети преследуются по закону Генеральная прокуратура сегодня обратила внимание на тот факт, что последнее время много обращений в милицию, когда люди жалуются на некорректную критику,...

Генеральная прокуратура сегодня обратила внимание на тот факт, что последнее время много обращений в милицию, когда люди жалуются на некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы в их адрес за всего лишь выражение своей позиции по вопросам общественно-политической жизни.В ведомстве считают, что такая ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия.