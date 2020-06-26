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"Мы - вместе!". Медицинские будни риску вопреки

26.06.2020 22:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Каково это - на протяжении недель и месяцев находиться на переднем крае борьбы за возвращение пациентов к нормальной жизни? Медицинские будни риску вопреки, несмотря на нечеловеческую усталость и без возможности вечером после работы обнять своих самых родных и близких. Но с верой в то, что так будет не всегда и с четким осознанием: "Мы - вместе!".

 
 
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Каково это - на протяжении недель и месяцев находиться на переднем крае борьбы за возвращение пациентов к нормальной жизни? Медицинские будни риску вопреки,...
 
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