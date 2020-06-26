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Когда воду из-под крана можно будет пить? Мониторинг качества и безопасности воды в Минске

26.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Качество воды - тема, которая в эти дни больше всего волнует жителей столицы. И хотя проблема напрямую касается жителей нескольких районов, она мобилизовала всех. С первых минут ситуация на контроле Президента. Устранение нарушений и мониторинг качества в круглосуточном режиме. И помощь больным, одиноким и старикам  от спасателей, волонтеров и просто неравнодушных горожан. Благодаря такому подходу  проблема практически решена, в чем убедился наш корреспондент Антон Малюта

Этот дом на улице Каменногорской - один из тех, что пострадал в результате водного ЧП. Два дня жидкость из крана была с посторонними примесями и неприятным запахом. Вода стала непригодна для бытовых нужд, не говоря уже об употреблении в пищу. Сегодня утром ситуация нормализовалась практически по всему району.

Круглосуточный мониторинг качества воды

Пить воду можно будет, как только качество по составу и безопасности подтвердит Минский городской центр гигиены. Мониторинг проводят круглосуточно. Пробы, взятые в ночное время на части территорий Фрунзенского и Московского районов, соответствуют требованиям. При этом установлены адреса, где еще есть отклонения от обычных значений. 

Ситуация на личном контроле Президента

С самого начала эта ситуация на личном контроле Президента. Выяснить причины и принять все необходимые меры - эти задачи возложили на специальную комиссию. ЧП мобилизовало все службы, каждый на своем уровне решал, как исправить все быстро. Ведь грязная вода затронуло не только жилые дома, но и детские садики, и больницы.

Базовой версией, по словам специалистов, является проблема во время ремонтных работ. В части водопровода вода застоялась на жаре и могла попасть в систему.

Взаимопомощь объединяет

Сейчас ситуация практически локализована. И все благодаря слаженности разных служб, бизнеса  и простых минчан. Главное было помочь всем, кому это особенно необходимо. Эта цель объединила всех неравнодушных.

Военные развозят 150 тонн воды в сутки

Помощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам  сегодня и от Белорусского Красного Креста и МЧС. Почти 3 тысячи литров воды - в 9 и 4 больницы Минска, 2-й столичной роддом и протезно-ортопедический восстановительный центр. А тем, кто не может выйти за водой (инвалиды, одинокие пенсионеры и многодетные семьи),  привезли ее на дом.

На помощь горожанам пришли и военные, для воды выделили более десятка автоцистерн. За сутки в разные микрорайоны машины развезли около 150 тонн. Курсировать такие водовозы будут до тех пор, пока есть в этом необходимость. 

Стабилизировался спрос на питьевую воду

Сейчас же тем, у кого еще проблема не решена, приходится  покупать питьевую воду. На днях спрос на нее увеличился в разы. Сегодня  такого ажиотажа уже нет, в магазинах достаточно ее, а  очередей возле цистерн гораздо меньше.

Ситуация с водой локализована

Самый большой объем работы в эти дни, конечно, у специалистов столичного водоканала. Ночью промыли сети в полусотне точек. И сегодня продолжили эту работу. Благодаря этому подача качественной воды организована практически во все дома столицы. О причинах инцидента говорить пока рано, но реакция на проблему была молниеносной.

Перерассчет за некачественную воду

И что еще волнует сегодня жителей столицы: нужно ли будет платить за некачественную услугу? В водоканале уверяют, что сделают перерасчет. Как будет работать механизм, сейчас определяются, решение опубликуют уже на следующей неделе. 

 
Теги: Минск
 
 
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Качество воды - тема, которая в эти дни больше всего волнует жителей столицы. И хотя проблема напрямую касается жителей нескольких районов, она мобилизовала всех. С...
 
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