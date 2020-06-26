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Этот дом на улице Каменногорской - один из тех, что пострадал в результате водного ЧП. Два дня жидкость из крана была с посторонними примесями и неприятным запахом. Вода стала непригодна для бытовых нужд, не говоря уже об употреблении в пищу. Сегодня утром ситуация нормализовалась практически по всему району.



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Когда воду из-под крана можно будет пить? Мониторинг качества и безопасности воды в Минске Качество воды - тема, которая в эти дни больше всего волнует жителей столицы. И хотя проблема напрямую касается жителей нескольких районов, она мобилизовала всех. С...