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Когда воду из-под крана можно будет пить? Мониторинг качества и безопасности воды в Минске
26.06.2020 22:26 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКачество воды - тема, которая в эти дни больше всего волнует жителей столицы. И хотя проблема напрямую касается жителей нескольких районов, она мобилизовала всех. С первых минут ситуация на контроле Президента. Устранение нарушений и мониторинг качества в круглосуточном режиме. И помощь больным, одиноким и старикам от спасателей, волонтеров и просто неравнодушных горожан. Благодаря такому подходу проблема практически решена, в чем убедился наш корреспондент Антон Малюта.
Этот дом на улице Каменногорской - один из тех, что пострадал в результате водного ЧП. Два дня жидкость из крана была с посторонними примесями и неприятным запахом. Вода стала непригодна для бытовых нужд, не говоря уже об употреблении в пищу. Сегодня утром ситуация нормализовалась практически по всему району.
Круглосуточный мониторинг качества водыПить воду можно будет, как только качество по составу и безопасности подтвердит Минский городской центр гигиены. Мониторинг проводят круглосуточно. Пробы, взятые в ночное время на части территорий Фрунзенского и Московского районов, соответствуют требованиям. При этом установлены адреса, где еще есть отклонения от обычных значений.
Ситуация на личном контроле ПрезидентаС самого начала эта ситуация на личном контроле Президента. Выяснить причины и принять все необходимые меры - эти задачи возложили на специальную комиссию. ЧП мобилизовало все службы, каждый на своем уровне решал, как исправить все быстро. Ведь грязная вода затронуло не только жилые дома, но и детские садики, и больницы.
Базовой версией, по словам специалистов, является проблема во время ремонтных работ. В части водопровода вода застоялась на жаре и могла попасть в систему.
Взаимопомощь объединяетСейчас ситуация практически локализована. И все благодаря слаженности разных служб, бизнеса и простых минчан. Главное было помочь всем, кому это особенно необходимо. Эта цель объединила всех неравнодушных.
Военные развозят 150 тонн воды в суткиПомощь в доставке питьевой воды Московскому и Фрунзенскому районам сегодня и от Белорусского Красного Креста и МЧС. Почти 3 тысячи литров воды - в 9 и 4 больницы Минска, 2-й столичной роддом и протезно-ортопедический восстановительный центр. А тем, кто не может выйти за водой (инвалиды, одинокие пенсионеры и многодетные семьи), привезли ее на дом.
На помощь горожанам пришли и военные, для воды выделили более десятка автоцистерн. За сутки в разные микрорайоны машины развезли около 150 тонн. Курсировать такие водовозы будут до тех пор, пока есть в этом необходимость.
Стабилизировался спрос на питьевую водуСейчас же тем, у кого еще проблема не решена, приходится покупать питьевую воду. На днях спрос на нее увеличился в разы. Сегодня такого ажиотажа уже нет, в магазинах достаточно ее, а очередей возле цистерн гораздо меньше.
Ситуация с водой локализованаСамый большой объем работы в эти дни, конечно, у специалистов столичного водоканала. Ночью промыли сети в полусотне точек. И сегодня продолжили эту работу. Благодаря этому подача качественной воды организована практически во все дома столицы. О причинах инцидента говорить пока рано, но реакция на проблему была молниеносной.
Перерассчет за некачественную водуИ что еще волнует сегодня жителей столицы: нужно ли будет платить за некачественную услугу? В водоканале уверяют, что сделают перерасчет. Как будет работать механизм, сейчас определяются, решение опубликуют уже на следующей неделе.
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Качество воды - тема, которая в эти дни больше всего волнует жителей столицы. И хотя проблема напрямую касается жителей нескольких районов, она мобилизовала всех. С...
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