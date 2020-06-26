«Мне за свое решение не стыдно». Глава Фрунзенского района - о воде и скандальном прямом эфире

Источник материала: Tut.by

В пятницу в гимназии № 43 по улице Казимировской прошла встреча главы администрации Фрунзенского района Сергея Шкруднева с местными жителями. Людей волновали две темы — вода и формирование участковых избирательных комиссий для подсчета голосов на выборах. Что на это ответил глава района — читайте в нашем материале.





У жителей района за последние дни поднакопилось вопросов к местной власти: проблемы с водой , которая в норме, но пить ее нельзя, скандальная запись прямого эфира во время выборов членов в участковые избирательные комиссии. Людей в актовом зале школы собралось мало, но вопросов к главе хватало.

Вода: «Я — не водоканал, я их напрягать тоже не могу, у них есть свои регламенты, свои порядки»





Вопрос от жителей района:

— Главный санитарный врач Минска говорила, что в исполкомах, и в Московском, и во Фрунзенском, еще 24 июня было заключение о том, что воду нельзя пить. Вы получали заключение 24-го числа? Почему вы нигде не проинформировали население?

— Да, — ответил Шкруднев и попросил помощницу уточнить, когда на сайте появилась информация о том, что воду нельзя пить. Помощница рассказывает о сообщении в телеграм-канале Мингорисполкома про цистерны с питьевой водой.

Диалог тушуется, выясняется, что местные власти оповестили людей о том, что воду из кранов пить нельзя, 25 июня в 4 утра. Позже глава района уже не был уверен, что 24 июня получал заключение от врачей.





— Когда все документы появились, мы вывесили информацию на наш сайт. <…> Конкретных официальных данных — о том, что можно пить, что нельзя… Я — не водоканал, я их напрягать тоже не могу, у них есть свои регламенты, свои порядки, — говорит Шкруднев.

Глава района иногда отвечает местным жителям на их недовольство в телеграм-чате «Каменная Горка». Люди спросили, почему чиновник, придя домой и увидев качество воды, не написал — просто по-человечески — людям в чате, мол, не надо ее пить.

— Я могу вас информировать только о той официальной информации, что у меня есть, — ответил чиновник.





Люди также уточнили, если в дальнейшем случится подобное, есть ли какой-то алгоритм действий у администрации.

— У нас всегда есть алгоритм действий по любой ситуации, — дал исчерпывающий ответ чиновник.

По словам Шкруднева, вода уже пригодна, чтобы мыться самому и мыть посуду, но пить ее пока не надо: «Пока не буду видеть лабораторных результатов тех проб, которые были взяты по нашим точкам, которые имеются в районе». Шкруднев ждет, что информировать людей по этому вопросу будет «Минскводоканал» как собственник объекта.

— Ситуация не смертельная, все мы люди понимающие и решим этот вопрос, — говорит он.





Как люди, которые не имеют доступа к соцсетям и интернету, могут узнать о том, что воду пить нельзя?

Четкого ответа не последовало, чиновник пояснил: тем, у кого нет родственников, помогают центры соцобслуживания.

Как организована сейчас работа медучреждений в районе?

— Медучреждения работают нормально, в штатном режиме, — сказал глава района.

На встрече была представитель из поликлиники № 26, она рассказала, что 24 июня от «Минскводоканала» медучреждение получило информацию о том, что с водой будут перебои, потому будет организован ее подвоз. В сообщении от предприятия речь шла только о том, что качество воды может ухудшиться в связи с регламентными работами.





— Сначала я лично привозила для себя и своих сотрудников бутылки с водой. Мы отправили заявку, на следующее утро к нам приехала цистерна, которая стоит за учреждением. Перебоев не было, 25 июня нам сказали сливать — мы открывали краны и активно сливали воду.

По словам медика, никаких обращений в поликлинику с ожогами, отравлениями не было.

Как в сложившихся условиях должны работать бассейны и фитнес-центры (где люди пользуются душем), а также общепит?

Ответ от чиновника: решение этого вопроса возлагается на плечи юрлиц, которые оказывают услуги.

— Они должны позаботиться о том, как обеспечить условия для своих клиентов. Это их основная задача.





Еще 24 июня представитель «Минскводоканала» рассказал , что жителям Московского и Фрунзенского районов не придется платить за непригодную для использования воду. Им сделают перерасчет. Как — он не пояснил.

Спрашиваем у чиновника: как будет осуществляться перерасчет?

— А что говорит водоканал? — спрашивает в ответ у нас глава района. — Пока я вижу механизм такой: та вода, которую вы сегодня сливали, — конечно, это где-то должно быть зафиксировано, по крайней мере — у себя. Водоканалом, если я не ошибаюсь, в том числе будет проведен перерасчет. <…> Когда мы с «Минскводоканалом» конкретно по этой ситуации будем отрабатывать вопрос «как быть» не только с гражданами района, но и с юридическими лицами, каким образом будут компенсировать — это примется не на моем даже уровне. Об этом тоже TUT.BY узнает, не спешите вы жить. Давайте мы сначала очистим воду, вы не о том переживаете, — сказал Шкруднев.

Формирование участковых комиссий: «Что вас смутило?»





Это тема, к которой на встрече с жителями района возвращались не раз, примерно с одним и тем же посылом: «Обеспечьте честные выборы!»

Вопрос из зала:

— Благодаря онлайн-трансляциям тысячи граждан погрузились в избирательную систему. Как вы прокомментируете то, что мы услышали в перерыве заседания?

— А что вы услышали? — спрашивает чиновник.

— Мы услышали обсуждение некоторых членов комиссии, там в том числе и ваш голос был. Что это было?

— Так в чем ваш вопрос? Что вас смутило? Это неофициальный диалог. Что-то вас крутит-крутит вокруг на ваших сайтах, вы что-то хотите как-то зацепиться. Это был разговор. За кого я сказал голосовать либо за кого сказал против? <…> Там каждый высказал свою точку зрения, — говорит чиновник.

Мужчина из зала объясняет: происходящее выглядело как голосование по уже составленному списку. По его словам, его дети учатся в 125-й школе, туда он пришел на правах участника родительского комитета просить рекомендацию, сказал директору, что хочет выдвинуться в УИК, на что услышал, что списки уже поданы. Это его и смутило.

Кроме того, по словам местного жителя, иногда поднятые руки на видео не совпадали с итогами протокола.





— Комиссия должна состоять из 13 человек (это не так, в городах с районным делением, согласно статье 34 главы 9 Избирательного кодекса, участковые комиссии по выборам президента образуются в составе 5−19 членов. — Прим. TUT.BY). Есть решение администрации, в котором определяется, какой состав комиссии, — мы определились с этим составом в рамках законодательства. Голосование проводили в прямом эфире, — сказал Шкруднев.

Чиновник заявил, для него важным критерием было наличие опыта работы в участковых комиссиях.

— Я говорю, как я принимал свое решение, — сказал глава района.

— Вам за него не стыдно? — уточнили местные.

— Мне за него не стыдно, — ответил Шкруднев.













По поводу несовпадения поднятых рук с результатами протокола чиновник сказал: «Вы приводите факты, будем разбираться».

На собрании Сергея Шкруднева также попросили объяснить и реплики о студенте из Гарварда Максиме Богдановиче — его характеристику с места обучения с сарказмом обсуждали во время заседания администрации района по формированию участковых комиссий.

— Почему сотрудники вашей администрации позволяют себе насмешки над теми людьми, которые подали заявления в члены УИК? <…> То есть ваши сотрудники считают, что Гарвард — это какая-то забегаловка и над этим можно смеяться? — спрашивает мужчина из зала.





— Ну вы же смеетесь над тем, что я университет определенный окончил. Комментировать, что взяли и оскорбили этого студента <…>, — говорит Шкруднев. Зал начинает его перебивать, в итоге конкретного ответа по этому вопросу не последовало.

Люди просили администрацию повлиять на изменение составов участковых избирательных комиссий, чтобы желающие независимые кандидаты в УИК могли получить опыт на правах волонтеров.

На это Шкруднев заявил, что комиссии уже сформированы, по всем остальным вопросам рекомендовал обращаться к их председателям.