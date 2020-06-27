«Достал и стал делать массаж сердца». Сержант милиции в Минске вытащил из воды и откачал тонувшего

Источник материала: Tut.by

Сержант милиции вытащил из канала в Антоновском парке тонущего мужчину и до приезда скорой делал ему массаж сердца. Рассказ очевидцев опубликовал телеграм-канал «ЧП в Беларуси».



Фото: телеграм-канал «ЧП в Беларуси»

Очевидцы рассказали, что в парке компания распивала спиртное и купалась в канале. Проходившие мимо молодые милиционеры сделали им замечание за распитие спиртного в общественном месте. Именно в это время один человек из компании стал тонуть.

«Незамедлительно милиционер прыгнул в воду, достал со дна и стал делать массаж сердца. Откачал. Все стали аплодировать. Милиционера зовут Максим. Спасибо огромное, что есть такие люди», — написали очевидцы.

Они также прислали фото с места происшествия.



Стрелочкой отмечен Максим Карнильчик. Фото: телеграм-канал «ЧП в Беларуси»

Пресс-служба МВД уточняет, что это милиционер взвода ППСМ МОБ сержант милиции Максим Карнильчик.