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«Достал и стал делать массаж сердца». Сержант милиции в Минске вытащил из воды и откачал тонувшего
27.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сержант милиции вытащил из канала в Антоновском парке тонущего мужчину и до приезда скорой делал ему массаж сердца. Рассказ очевидцев
Очевидцы рассказали, что в парке компания распивала спиртное и купалась в канале. Проходившие мимо молодые милиционеры сделали им замечание за распитие спиртного в общественном месте. Именно в это время один человек из компании стал тонуть.
«Незамедлительно милиционер прыгнул в воду, достал со дна и стал делать массаж сердца. Откачал. Все стали аплодировать. Милиционера зовут Максим. Спасибо огромное, что есть такие люди», — написали очевидцы.
Они также прислали фото с места происшествия.
Пресс-служба МВД уточняет, что это милиционер взвода ППСМ МОБ сержант милиции Максим Карнильчик.
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Очевидцы рассказали, что в парке компания распивала спиртное и купалась в канале.
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