ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Я отъехал, а вы в Минске воду загадили». Лукашенко рассказал, почему осторожничает, когда уезжает

27.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сейчас выбирает время, чтобы поехать на встречу с Владимиром Путиным. Президент говорит, что не любит оставлять страну без присмотра. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси. Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде все на месте, — рассказал Лукашенко, общаясь с рабочими «Беларуськалия».

Президент сказал, что Владимир Путин пригласил его на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом.

— Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — Прим. ред.) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества.

Лукашенко также поделился своими впечатлениями от парада в Москве. По его мнению, в нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад.

— Там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, я их поддерживаю. Это вышколенные красавцы, лучшие белорусы! И когда эта рота почетного караула шла, я, конечно, встал (те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Путину я сказал, что молодцы россияне.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси. Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде все на месте», -...
 
Новости дня
Новости общества
 
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач празднует 50-летний юбилей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

26.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
27.06.2020
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика