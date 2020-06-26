«Я отъехал, а вы в Минске воду загадили». Лукашенко рассказал, почему осторожничает, когда уезжает

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко сейчас выбирает время, чтобы поехать на встречу с Владимиром Путиным. Президент говорит, что не любит оставлять страну без присмотра. Сюжет был показан в эфире телеканала СТВ.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Я в шутку сказал: куда-то я отъехал, так вы в Минске воду загадили, уже, когда уезжаю куда-нибудь, спички прячу, чтобы вы не подожгли страну. Поэтому я действительно так осторожничаю, когда выезжаю за пределы Беларуси. Там же кажется, что, ай-яй-яй, тут что-то случилось, приезжаю, вроде все на месте, — рассказал Лукашенко, общаясь с рабочими «Беларуськалия».

Президент сказал, что Владимир Путин пригласил его на открытие мемориала советскому солдату подо Ржевом.

— Мы вместе с россиянами строили этот мемориал. Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — Прим. ред.) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества.

Лукашенко также поделился своими впечатлениями от парада в Москве . По его мнению, в нынешней сложной обстановке российская сторона очень неплохо подготовила парад.

— Там была рота почетного караула, мои ребята. Я вообще очень люблю роту почетного караула, я их поддерживаю. Это вышколенные красавцы, лучшие белорусы! И когда эта рота почетного караула шла, я, конечно, встал (те, кто были со мной, тоже) и порадовался за наших ребят. Путину я сказал, что молодцы россияне.