|
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач празднует 50-летний юбилей
27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПобеда, которую и сейчас называют произведением спортивного искусства. Белоруска Марина Лобач, ставшая первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, сегодня празднует 50-летний юбилей.
Вершиной блестящей карьеры уроженки Смолевичей стала победа в многоборье на Олимпийских играх - 1988 в Сеуле. Однако после завершения выступлений на профессиональном уровне Марина работает на будущее белорусской художественной гимнастики. С праздником великую спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал Марине Лобач крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси. "Пусть присущие вам трудолюбие, обаяние, целеустремленность и впредь служат источником вдохновения для юных граций, мечтающих покорить самые высокие спортивные вершины", - подчеркнул Президент.
Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "Конечно, иногда приходится говорить о своих личных примерах, что было раньше в советское время, какие были трудности, чтобы дети справлялись с этими трудностями. И не думали, что только им тяжело. Всегда спорт - движение вперед, и у каждого ребенка, который занимается спортом и, в частности, гимнастикой, все получится".
Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики: "Она - человек, который умеет летать. Несмотря на то, что бывает закрыта, огорчена, она - личность. И, вы знаете, это очень важно. Наша задача - делать не только великих спортсменов, наша задача - делать личностей, которые читают, видят, знают литературу, эрудированы. И которые любят нашу страну. Это очень важно. И в Марине это есть".
Накануне же в эфире телеканала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победа, которую и сейчас называют произведением спортивного искусства. Белоруска Марина Лобач, ставшая первой советской олимпийской чемпионкой по художественной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)