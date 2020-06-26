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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Марина Лобач празднует 50-летний юбилей

27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Победа, которую и сейчас называют произведением спортивного искусства. Белоруска Марина Лобач, ставшая первой советской олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике, сегодня празднует 50-летний юбилей.

Вершиной блестящей карьеры уроженки Смолевичей стала победа в многоборье на Олимпийских играх - 1988 в Сеуле. Однако после завершения выступлений на профессиональном уровне Марина работает на будущее белорусской художественной гимнастики. С праздником великую спортсменку поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он пожелал Марине Лобач крепкого здоровья, счастья, оптимизма и новых достижений на благо родной Беларуси. "Пусть присущие вам трудолюбие, обаяние, целеустремленность и впредь служат источником вдохновения для юных граций, мечтающих покорить самые высокие спортивные вершины", - подчеркнул Президент.

Марина Лобач, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике: "Конечно, иногда приходится говорить о своих личных примерах, что было раньше в советское время, какие были трудности, чтобы дети справлялись с этими трудностями. И не думали, что только им тяжело. Всегда спорт - движение вперед, и у каждого ребенка, который занимается спортом и, в частности, гимнастикой, все получится".

Елена Скрипель, председатель Белорусской ассоциации гимнастики: "Она - человек, который умеет летать. Несмотря на то, что бывает закрыта, огорчена, она - личность. И, вы знаете, это очень важно. Наша задача - делать не только великих спортсменов, наша задача - делать личностей, которые читают, видят, знают литературу, эрудированы. И которые любят нашу страну. Это очень важно. И в Марине это есть".

Накануне же в эфире телеканала "Беларусь 1" вышел биографический фильм о Марине Лобач, автор которого наша коллега Анна Эйсмонт. Материал прямо сейчас доступен в YouTube-аккаунте Агентства теленовостей. Зрители картины узнают все детали уникальной карьеры нашей олимпийской чемпионки.

 
Теги: Новости
 
 
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Победа, которую и сейчас называют произведением спортивного искусства. Белоруска Марина Лобач, ставшая первой советской олимпийской чемпионкой по художественной...
 
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