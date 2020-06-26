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ЧП на проспекте Дзержинского: из кабельного колодца извлекли троих мужчин без сознания. Двое умерли

27.06.2020 06:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича произошло ЧП. Из строительного колодца извлекли троих мужчин без сознания. Позже двое из них скончались.


Как сообщает МЧС в Twitter, из кабельного колодца спасатели извлекли троих мужчин без сознания. Медики констатировали смерть одного из них. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы.



Как сообщает наш корреспондент, на месте происшествия медики и спасатели пытались реанимировать еще одного пострадавшего, однако он умер. Третьего мужчину увезли на скорой.


Колодец, из которого извлекли пострадавших

Движение троллейбусов в районе театра музкомедии временно ограничено. Автомобили могут двигаться только по второй и третьей полосам.

 

Напомним, сейчас ведутся работы по благоустройству площади Богушевича, где расположена одноименная станция третьей линии метро.

 
 
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Как сообщает МЧС в Twitter, из кабельного колодца работники МЧС извлекли троих мужчин без сознания. Медики констатировали смерть одного из них. По предварительной...
 
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