ЧП на проспекте Дзержинского: из кабельного колодца извлекли троих мужчин без сознания. Двое умерли

Источник материала: Tut.by

На проспекте Дзержинского в районе площади Богушевича произошло ЧП. Из строительного колодца извлекли троих мужчин без сознания. Позже двое из них скончались.





Как сообщает МЧС в Twitter, из кабельного колодца спасатели извлекли троих мужчин без сознания. Медики констатировали смерть одного из них. По предварительной информации, мужчины под землей проводили работы.









Как сообщает наш корреспондент, на месте происшествия медики и спасатели пытались реанимировать еще одного пострадавшего, однако он умер. Третьего мужчину увезли на скорой.







Колодец, из которого извлекли пострадавших

Движение троллейбусов в районе театра музкомедии временно ограничено. Автомобили могут двигаться только по второй и третьей полосам.

Напомним, сейчас ведутся работы по благоустройству площади Богушевича, где расположена одноименная станция третьей линии метро.