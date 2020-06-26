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В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил

27.06.2020 06:30 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Славные традиции героев прошлого сегодня продолжают те, чей долг Родину защищать. В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил. В этом году дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании альма-матер получили 123 офицера, из них 11 - оперативно-стратегического уровня. В церемонии приняли участие представители руководящего состава силовых ведомств Беларуси. В стенах факультета прошли обучение специалисты Вооруженных сил, внутренних войск МВД и Государственного пограничного комитета.

Сергей Зайцев, начальник факультета Генштаба Вооруженных сил Беларуси: "За время обучения они выучили более 30 дисциплин. Успешно сдали магистерские диссертации. Основа - военная безопасность, военная стратегия, оперативное искусство. В ближайшее время они пополнят ряды". 

С 6 июля факультет Генштаба Вооруженных сил начнет новый набор слушателей.

 
 
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Славные традиции героев прошлого сегодня продолжают те, чей долг Родину защищать. В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба...
 
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