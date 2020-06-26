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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил Славные традиции героев прошлого сегодня продолжают те, чей долг Родину защищать. В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба...

Славные традиции героев прошлого сегодня продолжают те, чей долг Родину защищать. В Военной академии сегодня состоялся выпуск офицеров факультета Генштаба Вооруженных сил. В этом году дипломы магистров и нагрудные знаки об окончании альма-матер получили 123 офицера, из них 11 - оперативно-стратегического уровня. В церемонии приняли участие представители руководящего состава силовых ведомств Беларуси. В стенах факультета прошли обучение специалисты Вооруженных сил, внутренних войск МВД и Государственного пограничного комитета.С 6 июля факультет Генштаба Вооруженных сил начнет новый набор слушателей.