«Весь зареванный, лицо в волдырях». На Брестчине семиклассник нашел и спас пропавшего из дома малыша

Источник материала: Tut.by

Воскресным утром в деревне Плехово Ивацевичского района пропал 5-летний Ваня Шиян. Мальчика несколько часов искали односельчане, но без толку. Пока не проснулся 13-летний Максим Машак, который приехал погостить к бабушке, — и сразу присоединился к поискам и нашел малыша.



Максим с подаренным ему за подвиг велосипедом. Фото семьи

Максим героем себя не считает. В то утро, говорит он TUT.BY, вообще спал. Но вдруг услышал на деревенской улице, обычно тихой и пустынной, необычное оживление. По разговорам понял: ищут пропавшего ребенка, какого-то Ваньку. Оказалось, малыш был дома с сестрой, но в какой-то момент исчез — как выяснили позже, вылез на улицу через окно и будто испарился.

Сначала мальчика искали родные. Потом к поискам подключились односельчане. Но все без толку. Прошло уже несколько часов. Вызвали милицию и МЧС.

В этот-то момент и проснулся Максим.

«А там смотрели?» — кивнул он в сторону болотистого леса, что за деревней, надел резиновые сапоги и побрел к зарослям через колхозное поле. А через минут 20 вернулся — с пропавшим Ванькой.

— Сначала я пошел в один лесок, там никого не было, потом — в другой, — рассказывает TUT.BY Максим. — Слышу — детский голос. Смотрю: он в яме сидит, весь зареванный, все лицо в волдырях. Вокруг же крапива.

Потом в волдырях был уже и Максим: чтобы достать малыша из ямы, пришлось в нее спускаться, пробираясь сквозь заросли крапивы. Зато смог найти и вернуть ребенка маме и бабушке, говорит мальчишка.

Поступок семиклассника не остался незамеченным. Сегодня в деревню приезжало милицейское руководство — маме Максима вручили цветы и благодарность, а сыну — велосипед.